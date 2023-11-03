Нетаньяху исключил перемирие в Газе без освобождения заложников

Минимум 15 человек погибли при ударе Израиля по окрестностям больницы «Аш-Шифа» в Газе — СМИ

Не менее 15 человек погибли при бомбардировке израильскими военными территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Десятки людей получили ранения, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Практически одновременно с ударом по центральной больнице в анклаве ЦАХАЛ атаковал с воздуха район близ медицинского учреждения «Аль-Кудс» и подъезд к госпиталю.

Директор «Аш-Шифа» сообщил телеканалу Al Hadath , что во время удара рядом с медучреждениями находились машины скорой помощи. Они были готовы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников. По его словам, ЦАХАЛ продолжит воевать со всей мощью.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. Боевики движения ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», а затем объявил о полной блокаде сектора Газа.