03 ноября 2023, 19:24

Нетаньяху исключил перемирие в Газе без освобождения заложников

unsplash.com
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Перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ТАСС.

Израильская сторона продолжит воевать со всей мощью. Власти выступают против передачи денег сектору Газа, заявил глава правительства страны.

«Мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождение заложников», - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что высоко ценит позицию Соединенных Штатов в отношении эскалации конфликта. Нетаньяху выразил слова благодарности за визиты в Израиль Блинкена и поддержку со стороны американского лидера Джо Байдена.

Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что руководство Израиля не планировало брать Газу под свой контроль. Он также указал на недопустимость сохранения власти палестинского движения ХАМАС над анклавом.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 20:06
Минимум 15 человек погибли при ударе Израиля по окрестностям больницы «Аш-Шифа» в Газе — СМИ
unsplash.com
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Не менее 15 человек погибли при бомбардировке израильскими военными территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Десятки людей получили ранения, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Практически одновременно с ударом по центральной больнице в анклаве ЦАХАЛ атаковал с воздуха район близ медицинского учреждения «Аль-Кудс» и подъезд к госпиталю.

Директор «Аш-Шифа» сообщил телеканалу Al Hadath , что во время удара рядом с медучреждениями находились машины скорой помощи. Они были готовы доставить раненых палестинцев к КПП «Рафах».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в секторе Газа не будет без освобождения заложников. По его словам, ЦАХАЛ продолжит воевать со всей мощью.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло утром 7 октября. Боевики движения ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», а затем объявил о полной блокаде сектора Газа.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 18:28
«Самая большая глупость». «Хезболла» предупредила Израиль о последствиях нападения на Ливан
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Израиль совершит ошибку в случае нападения на Ливан. Такое заявление сделал генсек шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла, сообщило РИА «Новости».

«Противник совершит самую большую глупость в своей истории, если решит напасть на Ливан», - подчеркнул лидер организации.

Насрулла 3 ноября выступил с обращением впервые с начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Он отметил, что ситуация в секторе Газа в последние годы была жесткой, но мир закрывал на это глаза.

Накануне представители «Хезболлы» заявили, что одновременно нанесли удары по 19 военным позициям Израиля. С помощью двух беспилотников движение атаковало объекты в районе ферм Шебаа. Израильские военные 2 ноября нанесло удары по целям «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел своей территории.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после того как боевики движения ХАМАС обстреляли ракетами территорию Израиля. ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже заявил о полной блокаде сектора Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 18:03
Израиль не планировал брать Газу под свой контроль — Блинкен
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Руководство Израиля не планировало брать Газу под контроль и принимать на себя ответственность за нее по итогам военной операции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве, сообщило РИА «Новости».

«Мы знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу», - отметил он.

Госсекретарь Соединенных Штатов указал на недопустимость сохранения власти ХАМАС над сектором Газа. Он добавил, что главной целью конфликта должно стать создание двух государств. По словам Блинкена, эта концепция «даст людям надежду».

«Речь идет о том, чтобы гарантировать, что он (ХАМАС - прим. ред.) не сможет повторить то, что он сделал 7 октября, а также и о победе над идеей - извращенной идеей, с которой мы должны бороться <…> с лучшим видением того, чем может быть это будущее», - заключил он.

Госсекретарь США прилетел в Тель-Авив и провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили ситуацию в секторе Газа и гуманитарные вопросы.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 17:39
«Пособие по психиатрии». Украинские политики начали борьбу «за теплое место»
РИА «Новости»
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Украинские политики в последнее время стали выступать со скандальными заявлениями, выставляя президента Владимира Зеленского не в лучшем свете. Советник Алексей Арестович* заявил о возможности перемирия, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил наличие проблем в армии страны. О том, как России следует реагировать на это этот «забавный цирк», «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

Интересно запели сейчас политические украинцы. Стройного хора больше нет, есть некая разноголосица, которой Зеленский уже явно не управляет, несмотря на наличие мощного репрессивного аппарата. Не боятся уже репрессий, отставок и увольнений. Потому что Зеленский из «всемирного героя» превращается в самую настоящую хромую утку. Зрелище даже более жалкое, чем фюрер в бункере в апреле 1945-го - хотя бы потому, что тогда на место фюрера уже никто особо не рвался, а Зеленский окружен стаей «единомышленников», готовых его сожрать и заполучить в наследство то, что останется от нынешней Украины.

Свою песню поет хитрозадый [экс-советник главы офиса президента Алексей] Арестович*, свою арию пытается исполнить главком [Валерий] Залужный, внезапно снова объявилась «женщина с косой», рубящая правду-матку (бывшая глава правительства Юлия Тимошенко - прим. ред.), даже Юра Луценко (экс-генпрокурор Украины - прим. ред.) - и тот отметился.

Гадюки начали борьбу Все они говорят разное - явно не то, что понравилось бы Зеленскому. Гадюки начали борьбу за самое теплое место, и эта борьба будет беспощадной.

Арестович* вообще кидает украинцам кость в виде «надежды на мир», и это на самом деле может сработать, если, конечно, Арестовича* не объявят «врагом Украины», что в нынешних условиях более, чем вероятно. Но, как мне кажется, о «мире» говорить начнут и другие. Украинцам подадут идею, что [конфликт] все равно выигран, а Крым, Донбасс, Запорожье и Херсонская область - дело времени. Многие это сожрут. Украинцев вообще можно накормить чем угодно, они стали абсолютно всеядными.

Продолжение конфликта Как быть России с этими «миротворцами»? А никак. Надо продолжать делать то, что делается, продвигаться вперед, уничтожать военный потенциал Украины до его полного обнуления. Потому что какая бы тварь сейчас не встала во главе Украины, у нее в подкорке будет задача в очередной раз обмануть русских и снова начать [конфликт] в более выгодных условиях. Примерно то же самое держат в уме и западные политики.

У России нет выбора. Никакого. Потому что существование украинского государства с нынешней идеологией, неважно, в каких границах, в любом случае будет означать продолжение [конфликта] в обозримом будущем.

И в этом контексте внутреннюю украинскую политику можно рассматривать только как некий забавный цирк. Или учебное пособие по психиатрии.

* Алексея Арестовича в России включили в список террористов и экстремистов.

Владимир Зеленский Украина Армия

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