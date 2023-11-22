22 ноября 2023, 02:44

Нетаньяху анонсировал «тяжелое» решение по заложникам ХАМАС

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Израилю предстоит принять «тяжелое, но правильное» решение по сделке об освобождении части заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, его слова привел ТАСС.

«Сегодня вечером перед нами стоит тяжелое, но правильное решение. Все представители служб безопасности полностью поддержали его. В своей профессиональной оценке они ясно дали понять, что безопасность наших сил будет гарантирована в дни прекращения огня и что разведывательные усилия продолжатся», - сказал он.

Премьер добавил, что необходимое для освобождения заложников временное прекращение огня не означает остановку операции в секторе Газа. Он пообещал выполнение в полном объеме всех поставленных перед ЦАХАЛ целей. В первую очередь, это ликвидация ХАМАС и устранение любой угрозы Израилю со стороны сектора Газа.

По словам Нетаньяху, президент США Джо Байден помог Тель-Авиву добиться более выгодных условий в сделке по освобождению заложников. Других деталей по поводу условий освобождения заложников премьер-министр раскрывать не стал.

Накануне Байден заявил, что заинтересованные стороны практически достигли договоренности об освобождении заложников ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
22 ноября 2023, 02:49
«Придется без него». Зеленского не пригласят на переговоры с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Переговоры между Россией и Украиной могут пройти без участия президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель швейцарской газеты Die Weltwoche Вольфганг Койдль.

По мнению журналиста, переговоры неминуемы, но украинский президент мешает заключению мира.

«Значит, придется без него», - сделал вывод Койдль.

Обозреватель считает, что упрямое нежелание Зеленского не идти на мирные переговоры делают его неудобным не только для российской власти, но также и для США и Европы.

«Вопрос не в том, будет ли устранено главное препятствие на пути к миру - Владимир Зеленский. Вопрос лишь в том, когда и, главное, как это произойдет», - заключил Вольфганг Койдль.

Ранее газета Cumhuriyet написала, что Запад может сменить Владимира Зеленского с помощью третьего Майдана.

В понедельник, 21 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов признался, что некоторые западные страны призвали Украину начать переговоры с Россией.

Владимир Зеленский Переговоры Запад Украина
22 ноября 2023, 02:36
Еще 28 россиян и членов их семей доставили в Москву из сектора Газа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Очередная группа граждан России, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Еще 28 россиян и членов их семей доставлены МЧС России в Москву», - указали в сообщении.

Самолет Ил-76 ведомства совершил посадку в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами. С начала гуманитарной миссии сотрудники МЧС доставили в Россию 553 человека.

Ранее в оперативный штаб МЧС России в Каире доставили более 220 человек на нескольких автобусах. Первая группа из 70 российских граждан перешла в Египет через КПП «Рафах» 12 ноября.

Ранее эвакуированные жители Газы выразили благодарность российским спасателям за помощь. Измаил Эль-Наджар рассказал, что сотрудники МЧС РФ буквально боролись за то, чтобы вывезти его из зоны палестино-израильского конфликта.

МЧС РФ Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
22 ноября 2023, 01:26
Зеленскому предрекли «удар в спину» со стороны союзников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Если на Украине произойдет новый Майдан, то только в результате действий западных стран. Об этом написала турецкая газета Cumhuriyet.

«И вот сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский заявил, что на Украине якобы готовится новый Майдан, но эта революция пойдет только на пользу России. <…> Но думаю, что никакой смены власти не произойдет, если только на это не решится сам Запад», - сказано в материале.

Автор статьи отметил, что затянувшийся конфликт и коррупция усиливают общественную напряженность на Украине. По его мнению, зимой в стране может произойти множество событий.

Ранее о подготовке третьего Майдана заявил Владимир Зеленский. Президент Украины выразил уверенность, что операцию по смене власти на Украине готовят российские спецслужбы и планируют провести ее до конца года.

Во вторник, 21 ноября, исполнилось 10 лет с прошлого Евромайдана. 21 ноября 2013 года украинцы вышли на улицы, чтобы выступить против приостановки переговоров о евроинтеграции. В скором времени это привело к столкновениям с полицией, гибели десятков демонстрантов, смене власти, уходу Крыма и «антитеррористической операции» в Донбассе.

Владимир Зеленский Украина Майдан
22 ноября 2023, 01:00
Условие для продолжения финансирования Украины озвучили в Пентагоне
Википедия
Читайте нас в: Google Новости
У Пентагона кончились деньги для военной помощи Украине. Продолжение поддержки возможно только в том случае, если конгресс США одобрит выделение дополнительных средств на нее из федерального бюджета. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов. Цитату привел ТАСС.

«Только если конгресс одобрит наш запрос на дополнительные средства, мы сможем поддерживать Украину. Нам нужна помощь конгресса», - заявила Сингх.

При этом конгрессмены не спешат согласовывать новые расходы на Украину. В ноябре обе палаты американского парламента одобрили временный проект бюджета США, не включающий финансирование Украины и Израиля. 17 ноября Джо Байден подписал этот документ.

По сообщению американских СМИ, Украина не получит новый пакет поддержки от США до середины декабря или до следующего года. Предполагается, что за это время Конгресс завершит согласование дополнительной помощи ВСУ.

Кроме того, во вторник, 21 ноября, стало известно, что США сократили поставки снарядов на Украину на 30% , перенаправив часть потока в Израиль. Из-за этого ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на линии боевого соприкосновения.

США Пентагон Украина

Новости по теме