«Нет вступлению». Шор начал кампанию против вхождения Молдавии в ЕС

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«Сегодня мы начинаем кампанию „Нет вступлению в Евросоюз“», - сказал молдавский политик.

Он призвал своих сторонников 20 октября выступить против нищеты, бедности и использованию молдаван в военных действиях в чужих интересах.

Ранее Шор заявил , что, помимо израильского и молдавского, получил российское гражданство. Он подчеркнул, что на сегодняшний день, в том числе, гражданином Российской Федерации.