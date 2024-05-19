«Нет вступлению». Шор начал кампанию против вхождения Молдавии в ЕС
Представитель молдавской оппозиции, лидер блока «Победа» Илан Шор начал кампанию против вступления Молдавии в Европейский союз. Об этом политик заявил в обращении к гостям фестиваля стран Евразийского экономического союза.
«Сегодня мы начинаем кампанию „Нет вступлению в Евросоюз“», - сказал молдавский политик.
Он призвал своих сторонников 20 октября выступить против нищеты, бедности и использованию молдаван в военных действиях в чужих интересах.
Ранее Шор заявил , что, помимо израильского и молдавского, получил российское гражданство. Он подчеркнул, что на сегодняшний день, в том числе, гражданином Российской Федерации.