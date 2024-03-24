«Нет свидетельств». Камала Харрис заявила о непричастности Украины к теракту в Подмосковье
Ничто не указывает на то, что в совершении теракта в Подмосковье замешана Украина. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью каналу ABC.
«Нет, нет совершенно никаких свидетельств [причастности Украины]», - сообщила она.
Харрис назвала случившееся «актом терроризма» и трагедией и добавила, что американцам следует выразить соболезнования семьям жертв.
Ранее о непричастности Украины заявляла представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена , США осуждают теракт в Crocus City Hall. Он назвал преступление «чудовищным» и выразил глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всем пострадавшим. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с россиянами.