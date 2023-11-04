«Нет контактов». Эрдоган не будет общаться с Нетаньяху

«На данный момент у меня нет контактов <…> Позвольте мне сказать это, Нетаньяху больше никоим образом не является для нас контактным лицом. Мы его удалили, мы его вышвырнули», - заявил Эрдоган.

Главной целью Турции является установление окончательного мира в израильско-палестинском вопросе, подчеркнул Эрдоган. Страна борется за то, чтобы палестинские дети могли жить в мире. Израиль сделал очень неправильный шаг, и он фактически омрачил свое собственное будущее, добавил турецкий лидер.

«Мир должен услышать крики палестинских детей. Долг протянуть руку помощи этим невинным и угнетенным людям», - отмечал он.

По словам президента, Турция направила в Египет 10 самолетов с гумпомощью для жителей Газы.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала школу в секторе Газа , где укрывались беженцы. Нетаньяху исключил возможность перемирия без освобождения заложников. Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб назвала президента Джо Байдена причастным к геноциду жителей сектора Газа из-за его поддержки Израиля.