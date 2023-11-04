04 ноября 2023, 15:51

«Нет контактов». Эрдоган не будет общаться с Нетаньяху

РИА «Новости»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником. Между странами сейчас нет контакта, сообщило агентство Anadolu.

«На данный момент у меня нет контактов <…> Позвольте мне сказать это, Нетаньяху больше никоим образом не является для нас контактным лицом. Мы его удалили, мы его вышвырнули», - заявил Эрдоган.

Главной целью Турции является установление окончательного мира в израильско-палестинском вопросе, подчеркнул Эрдоган. Страна борется за то, чтобы палестинские дети могли жить в мире. Израиль сделал очень неправильный шаг, и он фактически омрачил свое собственное будущее, добавил турецкий лидер.

«Мир должен услышать крики палестинских детей. Долг протянуть руку помощи этим невинным и угнетенным людям», - отмечал он.

По словам президента, Турция направила в Египет 10 самолетов с гумпомощью для жителей Газы.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала школу в секторе Газа , где укрывались беженцы. Нетаньяху исключил возможность перемирия без освобождения заложников. Сотрудница Госдепартамента США Сильвия Якуб назвала президента Джо Байдена причастным к геноциду жителей сектора Газа из-за его поддержки Израиля.

Турция Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 16:18
Турция отозвала своего посла в Израиле из-за ситуации в Газе
Unsplash
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МИД Турции принял решение отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для проведения консультаций. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Посла отзовут из-за ситуации в секторе Газа и ударов армии Израиля по палестинскому анклаву. МИД Турции подчеркнул, что израильское правительство игнорирует призывы к прекращению боевых действий и передаче гуманитарной помощи мирному населению, пострадавшему от обстрелов.

«В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа <…> было принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций», - указали в ведомстве.

Ранее МИД Венесуэлы назвал действия Израиля в секторе Газа «операцией по истреблению в нацистском стиле». Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил о военных преступлениях в анклаве и призвал международное сообщество урегулировать палестино-израильский конфликт.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 15:35
Россиян призвали собраться на КПП «Рафах» для эвакуации из Газы
Pxhere
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Гражданам России при эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП «Рафах». Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

Она ответила, что россияне оповещены, где находится пункт сбора на случай эвакуации.

«Пункт сбора - КПП „Рафах“», - сказала Зарипова.

У российских дипломатов пока нет информации о погибших гражданах РФ в палестинском анклаве, добавила пресс-секретарь.

Ранее поступала информация, что территорию сектора Газа смогут покинуть выходцы из США , Австрии, Японии, Болгарии, Иордании, Чехии и Индонезии. Россиян в списке не оказалось.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное движение ХАМАС обстреляло ракетами израильские территории. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны». Ранее ЦАХАЛ атаковал здание школы Аль-Фахура в лагере палестинских беженцев «Джебалия». В результате удара погибли не менее 12 человек , десятки получили ранения.

Россия Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 14:38
Экс-президент Польши предупредил о возможных терактах в стране
Unsplash
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Проигравшая выборы партия может решиться на теракты в Польше. Об этом заявил экс-президент страны Лех Валенса в соцсети Facebook*.

«Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера», - сообщил он.

Экс-лидер Польши отметил, что проигравшая фракция пойдет на все, лишь бы не отдавать власть, на которую она претендовала. Он добавил, что скоро передаст заявление «о совершении преступления» в полицию.

«Я надеюсь, что соответствующие службы быстро и эффективно поймают этих неудачников», - подчеркнул Валенса.

По мнению блогера «Голос Мордора», властям Польши в ближайшее время придется наводить порядок в стране и разгребать «внутриполитический бардак». Он также обратил внимание на популярность партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, которая будет «вставлять палки в колеса» оппозиции.

* Принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

Терроризм Польша
04 ноября 2023, 14:18
Действия Евросоюза ослабили доверие Турции — Эрдоган
Unsplash
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Евросоюз странными и непоследовательными действиями подорвал доверие к себе. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщила газета Hurriyet.

Турецкий лидер напомнил, что объединение встало на сторону Израиля в конфликте в секторе Газа и проигнорировало дипломатические процессы в ситуации на Украине. Он добавил, что доверие Турции к ЕС после этого пошатнулось.

«Европейский союз в этот период играл очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход», - отметил Эрдоган.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября приехала в Киев для обсуждения вступления страны в ЕС и финансовой поддержки. Ранее он заявила, что объединение пересмотрит бюджет и выделит деньги для Украины и сектора Газа. Фон дер Ляйен добавила, что из-за конфликтов в европейских странах выросло число мигрантов.

Турция Евросоюз Украина Конфликт Израиля и Палестины

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