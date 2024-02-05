«Нет интереса воевать с государствами НАТО». Дипломат опроверг западные прогнозы по России

«Президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО - нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», - сказал он.

Дипломат исключил нападение на европейские страны как сейчас, так и в будущем. Владимир Тарабрин посоветовал западным странам исходить из объективных обстоятельств - отсутствия интереса в открытом конфликте. По его мнению, вместо этого политики предпочли запугивать своих граждан и поддерживать антироссийскую паранойю. Посол заявил, что таким образом оправдали вливания конфликт на Украине и собственный военно-промышленный комплекс.

Учебный сценарий войны НАТО с Россией разработали в Германии. Эстонский генерал Вейко-Велло Пальм предупредил, что альянс не готов к полномасштабным военным столкновениям.