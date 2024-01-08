08 января 2024, 12:16

Нет «даже следов». Илон Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

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Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотики. Как сообщило издание Forbes, за последние три года в анализах американского бизнесмена не нашли даже следов запрещенных веществ.

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотики. Как сообщило издание Forbes , за последние три года в анализах американского бизнесмена не нашли даже следов запрещенных веществ.

«Илон Маск отрицал употребление запрещенных наркотиков, заявив, что в его теле за три года выборочных тестов на наркотики не было обнаружено „даже следов“ наркотиков или алкоголя», - написали журналисты.

До этого издание Wall Street Journal опубликовало статью о том, что сотрудников, занимающих руководящие должности в компаниях Маска, беспокоило употребление миллиардером наркотиков. Согласно отчету газеты, члены совета директоров Tesla в течение многих лет неофициально говорили о приеме запрещенных веществ Маском и даже обращались к его брату Кимбалу Маску, они переживали из-за поведения руководителя и боялись, что это навредит бизнесу. Источники сообщили журналу, что Маск принимал кетамин и неназванные запрещенные наркотики.

В начале октября 2018 года Маск затянулся «косяком» в эфире комедийного шоу на YouTube. После американский предприниматель сказал, что сделал только «одну затяжку», а затем заявил, что ему не нравится употреблять наркотики. При этом Маск признался, что в прошлом принимал кетамин для лечения депрессии. Адвокат бизнесмена Алекс Спиро заявил, что Маск ни разу не провалил тест на наркотики, а отчет Wall Street Journal содержит недостоверную информацию.

Ранее социальная сеть X Илона Маска стала дешевле более чем на 70%. Это могло произойти из-за грубого высказывания бизнесмена на онлайн-мероприятии. Тогда Маск выступил перед рекламодателями, которые отказали ему в сотрудничестве из-за скандальных высказываний о евреях.

Наркотики Алкоголь Tesla YouTube Илон Маск
08 января 2024, 11:44
Пентагон не смог назвать дату выписки Остина из больницы
piqsels
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Глава Пентагона Ллойд Остин все еще лежит в больнице. Как рассказали в оборонном ведомстве США, пока неизвестно, когда его выпишут.

Сейчас за 70-летним Остином наблюдают врачи Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в Мэриленде.

«На данный момент у нас нет конкретной даты его выписки», - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отметив, что глава ведомства выздоравливает.

Дальнейшая информация о состоянии Остина появится позднее.

Также Райдер подтвердил сообщение Politico, согласно которому глава Минобороны США разговаривал с президентом Джо Байденом, но он не уточнил деталей их диалога. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ллойда Остина госпитализировали 1 января с осложнениями после медицинской процедуры. По данным американских СМИ, он несколько дней лежал в отделении интенсивной терапии, пока его обязанности исполняла заместитель Кэтлин Хикс.

Пентагон три дня не информировал Белый дом о госпитализации Остина. Это известие шокировало советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

США Пентагон Больницы
08 января 2024, 10:13
Промышленные объекты получили повреждения из-за взрыва в Харькове
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Промышленные объекты получили повреждения в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Игорь Терехов.

«Утро начинается со взрыва в городе», - отметил он.

Мэр добавил, что харьковские промышленные объекты подверглись удару, в результате чего случился пожар. Службы города уже занимаются тушением. Терехов предупредил о возможности новых атак.

По данным украинского ресурса по оповещению, в 06:46 в Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги, который продолжался около трех часов. В 09:25 его отменили. Сигнал также прекратился в Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Закарпатской, Львовской и других областях.

Вечером 7 января Игорь Терехов заявил о взрывах в Харькове. По его словам, никто не пострадал, разрушения отсутствуют.

Взрывы Харьков
08 января 2024, 09:07
Политолог рассказал о шансах Байдена на победу на президентских выборах
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Президент США Джо Байден может выиграть выборы в 2024 году, несмотря на ожесточенные споры в конгрессе. Об этом Lenta.ru заявила заведующая кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, доктор исторических наук Ольга Павленко.

По ее словам, республиканцы «перешли в наступление», в то время как во фракции демократов наблюдается раскол.

«Говорить, что у Байдена нет шансов на успех в следующей президентской кампании, не слишком своевременно», - указала Павленко.

Она напомнила, что американский лидер внес серьезный вклад в экономику страны, обеспечив американцев рабочими местами и поддержав интересы энергетического лобби и ВПК страны. Павленко предположила, что единственный серьезный противник Байдена на выборах - экс-лидер США Дональд Трамп.

«История с Трампом тоже пока еще до конца не ясна. Если говорить коротко, то, на мой взгляд, шансы 50 на 50», - заключила политолог.

Ранее Трамп рассказал на митинге в Айове об угрозе третьей мировой войны из-за Байдена. По его мнению, глава государства ведет опасную политику и не может «ладить с людьми».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
08 января 2024, 08:40
Главу Пентагона заподозрили в «щекотливой» операции из-за секретной госпитализации
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Госпитализацию главы Пентагона Ллойда Остина могли держать в секрете из-за «щекотливой» операции. С таким предположением в соцсети X выступил репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али.

Он удивился, что заместитель Остина Кэтлин Хикс узнала о госпитализации министра только через четыре дня. По словам журналиста, ей пришлось приступить к исполнению обязанностей «во время отпуска в Пуэрто-Рико».

«Что происходит? Ему сделали какую-то щекотливую операцию?» - отметил Али.

Репортер предположил, что Остину могли сделать липосакцию или процедуру фотоомоложения, так как операцию держали в секрете.

Ранее конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон раскритиковал Белый дом из-за госпитализации министра. Он назвал провалом неспособность оборонного ведомства предупредить американское руководство о болезни Ллойда Остина. Бэкон посоветовал администрации президента Джо Байдена внести «исправления» в работу Пентагона.

США Пентагон Болезни

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