Неспособность Украины добиться быстрой победы над Россией признали в ЕС

«Проблем у нас действительно очень много. Одна из них - Украина, где не ожидается скорой победы над Россией», - сказал дипломат.

Также Боррель допустил сокращение помощи Украине со стороны США. По его мнению, странам Евросоюза необходимо готовиться политически компенсировать эти издержки для киевского режима.

Агентство Bloomberg сообщало, что государства Евросоюза, возможно, не смогут выполнять взятые на себя обязательства по поставкам миллиона снарядов для артиллерии украинским военным к марту 2024 года. На данный момент ВСУ получили лишь 30% от обещанных траншей.

Политолог Алексей Ярошенко объяснял «360», что Европа также быстро откажется от помощи Украине , если это решение примут США.