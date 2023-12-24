Неспокойное Рождество. Полиция Германии и Австрии стала готовиться к возможным атакам террористов
В Европе усилили меры безопасности перед католическим Рождеством. В Германии и Австрии полиция арестовала несколько человек, которые, предположительно, планировали нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде. Об этом сообщил новостной портал Focus-online.
По данным издания, нападения на церкви планировала исламистская террористическая ячейка. Полиция обследовала Кельнский собор со служебными собаками для поиска возможной взрывчатки.
«В связи с предупреждением об опасности для Кельнского собора местная полиция с сегодняшнего вечера примет особые меры безопасности», - заявил представитель правоохранительных органов Кельна газете Bild am Sonntag.
По словам главы городской полиции Михаэля Эссера, правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность прихожан. Всех посетителей рождественской службы будут проверять перед входом в собор.
Полиция Вены также сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах, и, особенно, в соборе Святого Стефана.
Ранее комиссар Еврокомиссии организации по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что в Европе растет риск терактов из-за обострения на Ближнем востоке и приближающегося сезона отпусков.