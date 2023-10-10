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«Несколько журналистов были убиты, также есть раненые в результате израильского воздушного удара по жилой башне к западу от города Газа», - указали журналисты.

Армия Израиля обстреляла четыре машины скорой помощи, которые перевозили раненых на юге сектора Газа, сообщило палестинское агентство WAFA.

Минздрав анклава ранее сообщал, что число погибших от ударов Израиля по сектору Газа выросло до 687 человек, пострадали более 3,7 тысячи жителей.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился в минувшую субботу, 7 октября. Палестинские боевики выпустили ракеты по Израилю. Также они захватили несколько населенных пунктов на юге страны. В ходе атаки палестинцы расстреливали мирных жителей, а также взяли заложников. Авиация Израиля в ответ на атаку начала массированные бомбардировки практически всех регионов сектора Газа, где общее число проживающих, по данным на начало 2023 года, около 2,3 миллиона человек.