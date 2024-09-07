07 сентября 2024, 00:53

Несколько захоронений с мертворожденными детьми обнаружили в Великобритании

Unsplash
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В городе Олдеме в Великобритании нашли крупное захоронение мертворожденных детей и умерших младенцев. Об этом сообщила газета The Times.

После случившегося местные правоохранители начали расследование и обнаружили еще три таких погребения.

О первом захоронении стало известно благодаря местной жительнице. Она обратилась к правительству, чтобы узнать, где похоронили ее сыновей-близнецов. В 1962 году один из них родился мертвым, а второй скончался через несколько часов после родов. Мать искала могилы мальчиков на протяжении 53 лет.

По мнению журналистов, похожие погребения есть по всей Великобритании, потому что в конце 80-х с семьями мертворожденных младенцев не обсуждали похороны. Часто таких детей хоронили в общей могиле. Другие захоронения нашли в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсбро.

Ранее могилы жертв пыток нашли в Карабахе. У трупов были связаны руки и ноги. Трое из тел принадлежали женщинам, а последнее - ребенку лет пяти.

Великобритания Дети
06 сентября 2024, 19:06
В Кремле назвали чушью очередные обвинения со стороны США
Unsplash
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США не первый раз обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, хотя она этого не делает. Об этом сообщил The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал подобные обвинения чушью.

Накануне, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил , что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. Он отметил ее заразительный смех. По его мнению, это означает, что у Харрис все хорошо.

Кроме того, Путин выразил надежду , что она откажется от санкционной политики, которую проводил ее оппонент, экс-президент США Дональд Трамп.

В августе посол Анатолий Антонов подчеркнул , что Россия будет работать с тем из американских президентов, которого выберет народ.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Владимир Путин Выборы президента США Камала Харрис
06 сентября 2024, 15:22
Азербайджан отказался включаться в антироссийскую санкционную кампанию
Unsplash
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Власти Азербайджана не намерены вводить санкции против России. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, его слова привело РИА «Новости».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - заявил он в ходе выступления на Международном форуме в итальянском Черноббио.

В конце августа российский президент Владимир Путин посетил Баку, где провел переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран по итогам встречи подписали три соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере пищевой безопасности и здравоохранения.

Также в ходе своего визита Путин обсудил с Алиевым конфликт между Азербайджаном и Арменией. Российский лидер отметил, что Москва готова содействовать делимитации и демаркации границ между государствами. Он подчеркнул, что стабильный мир на Южном Кавказе отвечают интересам народов.

Санкции Азербайджан
06 сентября 2024, 11:34
«Топовый троллинг». В Британии отреагировали на слова Путина о Харрис
Global Look Press
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Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен похвалил президента России Владимира Путина за шутку о кандидате в американские лидеры Камале Харрис. Политик высказался в соцсети Х.

«Топовый троллинг», - написал он.

Накануне в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Путин оценил смех Харрис и назвал его заразительным. Это говорит о том, что у кандидата в президенты США все хорошо, заявил российский лидер.

После слова Путина официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «всех влюбиться в смех Харрис». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сыронизировал, что кандидату в президенты США придется объясниться после заявления российского лидера.

Путин на ВЭФ также высказался о предстоящем голосовании в Соединенных Штатах. Россия уважительно отнесется к выбору американского народа, подчеркнул глава государства.

США Россия Владимир Путин Камала Харрис
06 сентября 2024, 07:34
Правительство Японии направило протест Белоруссии
Unsplash
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Японское правительство направило протест Белоруссии из-за выхода передачи о задержанном Масатоси Наканиси, которого в республике назвали «агентом японской спецслужбы». Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек кабмина азиатской страны Есимаса Хаяси, чьи слова привело РИА «Новости».

«Мы настойчиво требовали отмены программы, и чрезвычайно прискорбно, что она все-таки вышла в эфир», - рассказал он.

Правительство продолжит предоставлять необходимую поддержку для защиты интересов японцев, добавил Хаяси.

Телеканал «Беларусь 1» на этой неделе сообщил о задержании поданного Японии по подозрению в шпионаже. По данным СМИ, мужчина активно сотрудничает со следствием и дает показания. Обвиняемого содержат в изоляторе КГБ. Предположительно, задержанный собирал и передавал данные о белорусской военной структуре спецслужбе Японии.

Шпионаж Белоруссия Япония

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