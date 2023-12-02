Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине

В случае гипотетического захвата Крыма против украинской армии встанут миллионы партизан. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«С Крымом будет еще тяжелее <…> мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю - враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне», - пояснил полковник.

Так Стариков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что захват Крыма мог бы оказаться проще, чем Донбасса.

Глава государства считает, что установить украинскую власть на Донбассе будет сложно, если люди этого не захотят. «Вернуть» эти территории сложнее, потому что там в течение 10 лет была контактная линия и постоянно шли бои. А Крым, по мнению Зеленского, якобы «ждет возвращения» в состав Украины.