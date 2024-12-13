13 декабря 2024, 20:03

Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии

Global Look Press
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Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», - заявили журналисты.

Российская сторона начала переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении военных баз на территории республики. Информацию о переговорах подтвердили источники СМИ в Евросоюзе, России и на Ближнем Востоке.

Сейчас в САР находятся две военные базы России - в Хмеймиме и Тартусе. Из-за нестабильной обстановки в Сирии ситуация с базами может измениться.

Сирия Военные Захват власти в Сирии
13 декабря 2024, 19:38
Зурабишвили отказалась покидать Президентский дворец
РИА «Новости»
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Лидер Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Об этом она сообщила в интервью Radio France Internationale (RFI).

«Моя позиция такова: я там, я там остаюсь. С точки зрения легитимности, а это легитимность, которая также признается населением», - сказала глава республики.

Она добавила, что участвовавшие в парламентских выборах партии не признают легитимность предстоящих выборов. Президент остался единственным легитимным институтом в Грузии, заявила Зурабишвили.

Накануне СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать выборы главы республики. Политика уличили в действиях в связке с некими «западными кураторами».

Грузия Выборы Парламентские выборы в Грузии
13 декабря 2024, 18:41
Венгрия и Болгария нашли способ для продолжения транзита газа из России
Pxhere
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Венгрия и Болгария нашли способ обеспечить транзит российского газа, несмотря на санкции США. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своем Facebook*.

По его словам, Венгрия оплачивает российский газ через Газпромбанк, а Болгария получает деньги за транзит газа также через этот банк. Таким образом, стороны нашли решение, которое не противоречит санкциям.

Венгрия получает российский газ по газопроводу «Турецкий поток», который транспортирует газ из России в Турцию и затем транзитом через Болгарию в Венгрию. Этот маршрут обеспечивает основной объем потребляемого газа - в этом году уже более семи миллиардов кубометров.

Весной министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что «Булгаргаз» намерен подать иск к «Газпрому» на сумму около 400 миллионов евро. Причиной иска стало прекращение поставок газа, которое произошло два года назад. Он также грозил, что Болгария может остановить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдет способ оплаты из-за американских санкций.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Венгрия Газ Болгария Санкции Россия
13 декабря 2024, 13:51
Грузия назвала решение США ввести санкции бессмысленным
Unsplash
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Решение действующей американской администрации ввести санкции против Грузии не имеет смысла. Такое заявление сделал спикер парламента республики Шалва Папуашвили, сообщил телеканал Rustavi2

Он отметил, что администрация Белого дома, которая сейчас уходит в отставку, успела застать последние годы правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сейчас политик отбывает наказание как фигурант нескольких уголовных дел.

«Мы не помним не то что санкций, но даже четкой позиции от администрации, которая и сегодня у власти в США. Позиция уходящей американской администрации [по введению санкций] непонятна и бессмысленна, они во имя американского народа портят отношения с таким важным партнером, как Грузия», - сказал Папуашвили.

До этого глава пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США ввели визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая высокопоставленных чиновников и законодателей. Эти запреты якобы связаны с нарушениями демократических норм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии , в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прошлась по Зеленскому из-за этой ситуации. Она назвала его выродком , угробившим свой народ. По мнению дипломата, президент решил поиграть в мирового судью. До этого Евросоюз грозил властям Грузии последствиями за разгон беспорядков.

Грузия США Санкции
13 декабря 2024, 13:36
В КНР пошутили об угрозе китайского чеснока для США
Unsplash
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Чеснок из Китая не мог представить, что станет угрозой для США. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, некоторые американские политики должны больше руководствоваться здравым смыслом, чтобы не быть посмешищем в глазах общества.

«Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», - заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что все больше китайских товаров стали рассматривать как угрозу для национальной безопасности США. Вопрос заключается в том, смогут ли политики из Америки представить какие-нибудь доказательства своих утверждений.

Так Мао Нин прокомментировала действия американского сенатора Рика Скотта, который обратился в Минсельхоз страны с просьбой проверить безопасность выращенного в Китае чеснока.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что если Тайвань продолжит добиваться независимости с помощью США, то столкнется с горем. По его словам, статус острова как части Китая никто не изменит.

США Китай

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