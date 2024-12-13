Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии

Венгрия и Болгария нашли способ обеспечить транзит российского газа, несмотря на санкции США. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своем Facebook*.

По его словам, Венгрия оплачивает российский газ через Газпромбанк, а Болгария получает деньги за транзит газа также через этот банк. Таким образом, стороны нашли решение, которое не противоречит санкциям.

Венгрия получает российский газ по газопроводу «Турецкий поток», который транспортирует газ из России в Турцию и затем транзитом через Болгарию в Венгрию. Этот маршрут обеспечивает основной объем потребляемого газа - в этом году уже более семи миллиардов кубометров.

Весной министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что «Булгаргаз» намерен подать иск к «Газпрому» на сумму около 400 миллионов евро. Причиной иска стало прекращение поставок газа, которое произошло два года назад. Он также грозил, что Болгария может остановить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдет способ оплаты из-за американских санкций.

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