Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии
Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило Free Syria News Network (FSNN).
«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», - заявили журналисты.
Российская сторона начала переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении военных баз на территории республики. Информацию о переговорах подтвердили источники СМИ в Евросоюзе, России и на Ближнем Востоке.
Сейчас в САР находятся две военные базы России - в Хмеймиме и Тартусе. Из-за нестабильной обстановки в Сирии ситуация с базами может измениться.