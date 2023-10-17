Несколько станций метро закрыли в Брюсселе после убийства шведских фанатов
Власти Брюсселя закрыли несколько станций метро в районе площади Сенктелет, где вечером 16 октября террорист расстрелял двух шведских фанатов во время футбольного матча. В районе нападения с задержкой следует другой общественный транспорт, сообщил телеканал LN24.
Полиция Брюсселя разыскивает мужчину, который вечером 16 октября открыл огонь из автомата Калашникова по футбольным фанатам сборной Швеции. Два болельщика погибли, несколько человек получили ранения. Известно, что мужчина в оранжевом сигнальном жилете начал стрелять в болельщиков с криками «Аллах Акбар».
Местные СМИ сообщили, что нападающий - 45-летний выходец из Туниса, который известен своими радикальными взглядами. В доме подозреваемого прошли обыски. Официальной информации о личности стрелявшего не поступало.
Матч отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией прервали из-за убийства фанатов. Такое решение приняли игроки обеих команд и не вышли на поле на второй тайм.