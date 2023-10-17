Несколько станций метро закрыли в Брюсселе после убийства шведских фанатов

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Полиция Брюсселя разыскивает мужчину, который вечером 16 октября открыл огонь из автомата Калашникова по футбольным фанатам сборной Швеции. Два болельщика погибли, несколько человек получили ранения. Известно, что мужчина в оранжевом сигнальном жилете начал стрелять в болельщиков с криками «Аллах Акбар».

Местные СМИ сообщили, что нападающий - 45-летний выходец из Туниса, который известен своими радикальными взглядами. В доме подозреваемого прошли обыски. Официальной информации о личности стрелявшего не поступало.

Матч отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией прервали из-за убийства фанатов. Такое решение приняли игроки обеих команд и не вышли на поле на второй тайм.