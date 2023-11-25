Несколько новых взрывов прогремели в Киеве
Ночью в Киеве произошел ряд взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».
Ночью в Киеве произошел ряд взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал « Общественное ».
«Взрывы слышны в Киеве», - говорится в сообщении.
Характер разрушений и повреждений пока что неизвестен, официально власти украинской столицы о ЧП не сообщали.
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, особый режим объявляли в Киеве и Киевской области, а также подконтрольной части Украине части Херсонской области, Сумской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Кировградской и Полтавской областях.
Ранее в субботу стало известно, что Киев атаковали несколько дронов. В прошлое воскресенье, 19 ноября, в результате воздушного удара в городе пострадали объекты инфраструктуры.