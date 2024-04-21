«Несколько недель». Иран оказался в шаге от создания ядерного оружия

«Иран вплотную приблизился к возможности производить атомное оружие. Мы говорим о периоде в несколько недель», - заявил он.

Он не исключил, что что израильско-иранских конфликт может перерасти в фазу ядерного противостояния.

Издание также приводит мнение эксперта Симы Шайн из израильского Института по изучению национальной безопасности, по мнению которой, Иран уже в течение ближайших дней нарастит объем урана, достаточный для создания ядерной бомбы.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Он подчеркнул, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия у страны ядерного оружия.