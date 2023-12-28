Несколько крупных заводов в Финляндии прекратят работу из-за забастовок

Правительство Латвии планирует депортировать более тысячи россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку. Об этом сообщило агентство «Sputnik Латвия» со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции страны.

«Из Латвии будут выдворены минимум 1213 граждан России», - уточнили журналисты.

Окончательное число подлежащих выдворению россиян еще обновят. Власти Латвии ранее установили срок подачи документов для получения ВНЖ до 30 ноября. Соответствующие поправки внесли в закон об иммиграции.

С 3 января разрешения на постоянное проживание в стране прекратят действовать для граждан РФ, на которых распространяются изменения в законе, и тех, кто до конца года не запросил статус долгосрочного резидента ЕС.

Летом 2022 года латвийское правительство решило продлевать временные виды на жительство россиянам только в исключительных случаях. Постоянный ВНЖ стали выдавать лишь при условии сдачи экзамена по государственному языку. От этой процедуры освободили людей моложе 15 и страже 75 лет.

Ранее сообщалось, что десятки педагогов написали заявления на увольнение в одной из школ Риги из-за проведения массовых проверок на знание латышского языка. Учителя отметили, что не хотят чувствовать себя униженными.