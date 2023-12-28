28 декабря 2023, 18:45

Несколько крупных заводов в Финляндии прекратят работу из-за забастовок

Unsplash
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Забастовки рабочих в Финляндии остановят работу нескольких крупных предприятий. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, массовые протесты пройдут 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти.

«Это политические забастовки, организованные в знак протеста против действий правительства», - написали журналисты.

Уточняется, что рабочие выступают против мер властей, ослабляющих возможности профсоюзного движения. В рамках забастовок прекратится работа заводов Neste в Порвоо и Наантали, а также химических предприятий в Уусимаа и Остроботнии.

Центральная конфедерация финских профсоюзов SAK провела массовую забастовку 14 декабря. Протестующие потребовали немедленно начать переговоры по урегулированию обстановки на рынке труда. Активисты также считают, что действия правительства нарушают принципы демократии и права трудящихся.

Финляндия Протесты Заводы Забастовки
28 декабря 2023, 17:48
Власти Латвии решили депортировать более 1,2 тысячи россиян
РИА «Новости»
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Правительство Латвии планирует депортировать более тысячи россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку. Об этом сообщило агентство «Sputnik Латвия» со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции страны.

«Из Латвии будут выдворены минимум 1213 граждан России», - уточнили журналисты.

Окончательное число подлежащих выдворению россиян еще обновят. Власти Латвии ранее установили срок подачи документов для получения ВНЖ до 30 ноября. Соответствующие поправки внесли в закон об иммиграции.

С 3 января разрешения на постоянное проживание в стране прекратят действовать для граждан РФ, на которых распространяются изменения в законе, и тех, кто до конца года не запросил статус долгосрочного резидента ЕС.

Летом 2022 года латвийское правительство решило продлевать временные виды на жительство россиянам только в исключительных случаях. Постоянный ВНЖ стали выдавать лишь при условии сдачи экзамена по государственному языку. От этой процедуры освободили людей моложе 15 и страже 75 лет.

Ранее сообщалось, что десятки педагогов написали заявления на увольнение в одной из школ Риги из-за проведения массовых проверок на знание латышского языка. Учителя отметили, что не хотят чувствовать себя униженными.

Латвия Законы
28 декабря 2023, 17:22
Латвия закрыла доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
РИА «Новости»
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Латвийский совет по электронным СМИ закрыл в стране доступ ко всем сайтам, связанным с компанией «Яндекс». Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша.

В будущем власти Латвии планируют ограничить доступ к сервису «Яндекс Музыка». Там можно слушать подкасты и контент, который якобы создают подсанкционные лица.

В апреле 2022 года совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ к 16 российским интернет-ресурсам, среди которых сайт Кремля, yandex.ru, mail.ru, Первый канал, «Московский комсомолец», «Интерфакс», РБК, РЕН ТВ, «Ведомости» и сайт Госдумы. Решение обосновали якобы распространением ложной информации о событиях в мире.

Президент Владимир Путин ранее предостерег власти Латвии от враждебных действий по отношению к русскому населению. В противном случае руководство страны рискует столкнуться с таким же отношением в свой адрес, отметил глава государства.

Яндекс Интернет Латвия
28 декабря 2023, 17:17
Евросоюз начал подготовку новых санкций против России
Unsplash
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Евросоюз введет против России новый пакет санкций и исключит любые возможности обхода экономических ограничений. Об этом заявили в Минэкономики Германии, сообщил РБК.

По словам представителя министерства, ЕС уже одобрил 12-й пакет санкций, который не будет последним.

«Санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода [ограничительных мер] будут обнаруживаться и пресекаться», - рассказал представитель немецкого ведомства.

Он подчеркнул, что власти Германии считают экономические ограничения эффективной мерой. Несмотря на то, что Россия нашла новых покупателей нефти в лице других стран, Евросоюз не будет отказываться от санкционной политики, заключил представитель Минэкономики ФРГ.

Ранее помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе. Он напомнил, что Россия соревнуется с Японией за четвертое место в мировом экономическом рейтинге.

Германия Санкции Россия Евросоюз
28 декабря 2023, 16:57
Посольство Израиля в РФ поблагодарило уходящего на пенсию Бен Цви за проделанную работу
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Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает свою миссию. Его преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщило диппредставительство в Telegram-канале.

Там уточнили, что Бен Цви и его супруга Эдна завершают карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. Посол отметил, что российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а все разногласия стороны решают дипломатическим путем.

Бен Цви выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества между государствами и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин.

«От имени всей команды посольства Израиля в России мы искренне благодарим Александра и Эдну Бен Цви за три года их важной и ценной работы!» - заявили в посольстве.

О завершении карьеры посла Израиля в России стало известно в начале декабря. По словам Бен Цви, его преемница Гальперин занимала пост посла в Сингапуре и Восточном Тиморе. Он также сообщал, что дипломат приедет в Москву на следующий день после завершения его миссии.

Израиль Россия Работа МИД РФ

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