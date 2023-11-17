17 ноября 2023, 10:19

Несколько человек пострадали при взрыве на химфаке Ереванского госуниверситета

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В Ереванском госуниверситете произошел взрыв. Один человек погиб, четыре пострадали, сообщил сайт Oragir.news.

Взрыв на химическом факультете прогремел утром 17 ноября. Он произошел в одной из комнат на цокольном этаже первого корпуса. Представитель ЕГУ заявил журналистам, что его могли спровоцировать перебои в подаче электроэнергии.

Пострадали четыре человека, из них троих госпитализировали с ожогами. Еще один - сотрудник патрульно-постовой службы - отравился дымом во время эвакуации. По предварительным данным, один человек погиб.

В Забайкалье два шахтера из Челябинской и Иркутской областей погибли при обрушении породы в руднике. Мужчины проводили плановые работы на глубине 0,5 километра. Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности. Власти обещали поддержать семьи погибших.

Армения Вузы Взрывы
17 ноября 2023, 10:25
Один человек погиб при взрыве в Ереванском госуниверситете
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Один человек стал жертвой взрыва, случившегося в одном из корпусов Ереванского государственного университета. Об этом сообщил Минздрав Армении в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате взрыва есть смертельный случай», - указали в министерстве.

Ведомство также сообщило, что при взрыве в одном из зданий ЕГУ пострадали три человека. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи и обследования. Минздрав Армении пообещал предоставить информацию о состоянии пострадавших позднее.

По данным армянского издания Oragir.News , взрыв прогремел в здании химического факультета ЕГУ. После этого в корпусе начался пожар, возгорание оперативно потушили.

Ранее Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании террористической группы, планировавшей захват госзданий. По данным СНБ, преступники собирались устроить в республике взрыв до конца 2023 года.

Армения Взрывы
17 ноября 2023, 10:07
Эстония не исключила перекрытия КПП на границе с Россией
Unsplash
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Некоторые контрольно-пропускные пункты на границе Эстонии с Россией могут закрыть. Об этом заявила начальник отдела пограничной службы эстонского департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар.

Она подчеркнула, что въехать через Эстонию в Евросоюз можно только при наличии «законных оснований». Страна внимательно следит за ситуацией в сфере миграции и готова при необходимости предотвратить нелегальное пересечение границы.

«В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пограничных пунктов», - процитировал Коммусаара портал Delfi.

По данным сайта эстонского гостелерадио ERR , глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс тоже считает вероятным закрытие КПП на границе с Россией.

Ранее, 16 ноября, о закрытии четырех из девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией заявила Финляндия. Ее власти объяснили это решение большим количеством мигрантов на восточной границе.

Эстония
17 ноября 2023, 09:42
Байден подписал закон о временном бюджете без расходов на Украину
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Украина и Израиль не получат дополнительной помощи США до февраля 2024 года. Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал закон: HR 6363, „Закон о дальнейших продолжающихся ассигнованиях и других расширениях 2024 года“», - сообщила пресс-служба.

Приоритетные программы, в том числе по энергетике и ветеранам, профинансируют до 19 января, остальные направления - до 2 февраля.

Палата представителей и сенат конгресса США одобрили документ большинством голосов.

Новый закон приняли, чтобы обеспечить продолжение работы правительства. Его внес спикер конгресса Майк Джонсон. В проект не включили дополнительные ассигнования на помощь Израилю и Украине. Американские СМИ сообщили, что конгрессмены не смогли согласовать бюджет на весь год из-за разной позиции по расходам.

США Законы Конгресс США Украина Джо Байден
17 ноября 2023, 09:40
Около 20 человек погибли при ударе по жилому дому в секторе Газа
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Ночью 17 ноября Армия обороны Израиля атаковала лагерь беженцев «Нусейрат» в секторе Газа. Погибли 18 человек, сообщил Quds News.

Израильские военные самолеты, по информации издания, среди ночи атаковали жилой дом в секторе Газа, где находился лагерь беженцев «Нусейрат». Постройка рухнула, очевидцы начали разбирать завалы.

По предварительной информации, погибли 18 человек, в том числе женщины и дети. Под обломками могли остаться около 40 пострадавших.

Израильские военные ударили по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и вошли в больницу «Аш-Шифа» , где нашли боеприпасы и обмундирование боевиков. Палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения в размещении командного штаба в здании медучреждения. Из-за боевых действий в секторе Газа приостановили работу 26 из 35 больниц. МИД России призвал остановить огонь.

Конфликт Израиля и Палестины

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