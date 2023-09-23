«Несет ложью и гнилью». Россию попытались обвинить во всех грехах

23 сентября 2023, 13:35
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Запад пытается обвинить Россию и СССР во все новых и новых злодеяниях. Уже заявляется, что якобы именно Советский Союз сбросил бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и прозвучит, скорее всего, еще много огульных обвинений. Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Не очень люблю пресловутые «окна Овертона», но ведь эта теория на самом деле работает. Безотказно. Примеров в новейшей истории масса. И вот, похоже, что прямо сейчас мы наблюдаем очередной пример.

Урсула Фон Дер Ляйен, глава Еврокомиссии, выступая в Японии, намекнула на то, что атомные бомбы на японские города в 1945 году сбросил Советский Союз. Сказано было очень тонко, хитро, но тем не менее так, что вывод однозначен - это именно русские убили сотни тысяч японцев самым страшным оружием в истории человечества.

То самое окошко открыто, и из него уже несет ложью и гнилью. Дальше такого будет больше. Особенно учитывая то, что и сами японцы не особенно любят вспоминать, кто именно сбросил атомные бомбы на их города. Более того, об этом просто не говорят, и все. Кто-то сбросил, пока непонятно кто. Но если подумать: а кто мог совершить такое преступление, кроме русских? Сбросили, чтобы оттяпать Южный Сахалин и Курилы. И ведь «оттяпали». А Япония со своим лучшим другом США сейчас борются за то, чтобы эти Курилы себе вернуть. Курилы, ради которых «русские уничтожили сотни тысяч невинных японцев».

Упорные лжецы И это не единственное, что хотят повесить на русских. Я уверен, что будут вешать и Холокост. Собственно, попытки уже начались, причем в российской либеральной прессе. Несколько лет назад в одном из изданий появился материал, в котором на голубом глазу рассказывалось, как Адольф Гитлер перед войной предлагал Сталину забрать всех евреев Европы в Советский Союз. Но Сталин не согласился и тем самым обрек евреев на уничтожение. То есть понятно, что виноват Сталин. А Гитлер-то и не хотел убивать евреев. Даже хотел их спасти. Но усатый тиран не дал… Тему можно развивать по нескольким направлениям. Кстати, это лишь часть комплексных усилий по перекладыванию на СССР всей ответственности за Вторую Мировую войну. Первой ласточкой было обсасывание пакта Молотова-Риббентропа, и тут надо признать, что депутаты Верховного Совета СССР, которые в свое время его признали и осудили, очень неплохо в этом западникам помогли. Окошко Овертона приоткрыли именно тогда.

Понятно, что тема с перевешиванием вины за Холокост на СССР очень сложная, но и лжецы там очень талантливы и упорны. У них получится.

Людям промывают мозги И если еще покопаться в истории, то на Россию и СССР можно повесить очень и очень многое. Зачем далеко ходить? Ту же Первую мировую войну. Сейчас уже говорят, что весь мир старался избежать первой бойни ХХ века как только мог, но случилось несколько событий, сделавших эту бойню неотвратимой. И одним из таких событий может стать вступление в войну России. Вот если бы не она, то точно все бы разрулили. А если бы не было Первой мировой, то не было бы и Второй. А кто виноват? Россия! С новыми средствами информации и коммуникации промыть людям мозги совсем несложно. Подключится и Голливуд, который снимет фильм про то, как старый советский обшарпанный бомбардировщик под управлением капитана Суворова, штурмана Кутузова и стрелка Пушкина сбрасывает атомную бомбу на Хиросиму.

И правдой станет то, что ею назначат.

Далее - прямая речь.

Вторая мировая война СССР Еврокомиссия Войны Россия Запад Холокост
Лесной кот перекрыл путь туристам, шипя и не давая им выйти из башни Золлинг в Германии
23 октября 2023, 04:36
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дикий лесной кот заблокировал путь туристам, желающим покинуть башню Золлинг в Центральной Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы района Нортхайм.

«Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться на башне и не давала им покинуть ее, сидя на лестнице и шипя. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что лесные коты очень похожи на домашних питомцев, но чуть больше по размеру. В большинстве случаев эти животные пугливы и скрываются от посторонних глаз.

Ранее 65-летняя жительница деревни Любочажье в Ленинградской области погибла после встречи с диким медведем. Пенсионерка пошла в лес за грибами, однако встретила хищника, убежала и заблудилась. Перед этим она написала соседке сообщение о случившемся. В итоге женщину искали несколько дней, но обнаружили уже мертвой.

Германия Туризм Животные
«Тревожное будущее». В США признались, почему боятся России
23 октября 2023, 03:23
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США — это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

Специалист считает, что США стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе.

«Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее», - заявил Смит.

Внеблоковый или союзный статус Украины важен для России, не только с геополитической, но и с исторической точки зрения - в России помнят про вторжение Наполеона и Гитлера с Запада. Для мирных переговоров стоит учитывать историческое прошлое двух стран, считает эксперт.

Продолжение помощи Украине приведет к новым смертям , но не поможет ВСУ выиграть в конфликте. Сохранять финансирование Киева - это просто чудовищно и аморально, заявил американский профессор Джозеф Аткинс.

Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США - это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

США Россия Украина
Иран резко выступил против Израиля, но воевать не собирается — СМИ
23 октября 2023, 03:01
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Иранские власти придерживаются резкой риторики в отношении израильской стороны, чтобы не потерять свое влияние и репутацию, но при этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале сказано, что перед Ираном встал трудный выбор. С одной стороны государству следует отстраниться от конфликта на Ближнем Востоке, но это подорвет его авторитет и религиозное лидерство. С другой - можно вступить в открытый конфликт с Израилем. При этом второй вариант обернется еще большей катастрофой, потому что вызовет волну недовольства среди мирных граждан и ухудшит и без того серьезный экономический кризис.

Как отметили источники агентства, именно так иранские чиновники описывают пути развития событий. Сейчас в Тегеране решили позволить ливанской группировке «Хезболла» иногда нападать на израильские территории и осуществлять небольшие атаки на объекты США со стороны других союзных Тегерану военных движений в регионе. Однако правительство Ирана не хочет допускать крупной эскалации, способной привести страну к прямой войне.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил «360», что Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по гражданским аэродромам в Дамаске и Алеппо. По его словам, палестинская радикальная группировка ХАМАС для нее такой же враг.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с руководством пяти стран-союзников
23 октября 2023, 01:45
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский президент Джо Байден провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме