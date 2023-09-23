«Несет ложью и гнилью». Россию попытались обвинить во всех грехах

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Не очень люблю пресловутые «окна Овертона», но ведь эта теория на самом деле работает. Безотказно. Примеров в новейшей истории масса. И вот, похоже, что прямо сейчас мы наблюдаем очередной пример.

Урсула Фон Дер Ляйен, глава Еврокомиссии, выступая в Японии, намекнула на то, что атомные бомбы на японские города в 1945 году сбросил Советский Союз. Сказано было очень тонко, хитро, но тем не менее так, что вывод однозначен - это именно русские убили сотни тысяч японцев самым страшным оружием в истории человечества.

То самое окошко открыто, и из него уже несет ложью и гнилью. Дальше такого будет больше. Особенно учитывая то, что и сами японцы не особенно любят вспоминать, кто именно сбросил атомные бомбы на их города. Более того, об этом просто не говорят, и все. Кто-то сбросил, пока непонятно кто. Но если подумать: а кто мог совершить такое преступление, кроме русских? Сбросили, чтобы оттяпать Южный Сахалин и Курилы. И ведь «оттяпали». А Япония со своим лучшим другом США сейчас борются за то, чтобы эти Курилы себе вернуть. Курилы, ради которых «русские уничтожили сотни тысяч невинных японцев».

Упорные лжецы И это не единственное, что хотят повесить на русских. Я уверен, что будут вешать и Холокост. Собственно, попытки уже начались, причем в российской либеральной прессе. Несколько лет назад в одном из изданий появился материал, в котором на голубом глазу рассказывалось, как Адольф Гитлер перед войной предлагал Сталину забрать всех евреев Европы в Советский Союз. Но Сталин не согласился и тем самым обрек евреев на уничтожение. То есть понятно, что виноват Сталин. А Гитлер-то и не хотел убивать евреев. Даже хотел их спасти. Но усатый тиран не дал… Тему можно развивать по нескольким направлениям. Кстати, это лишь часть комплексных усилий по перекладыванию на СССР всей ответственности за Вторую Мировую войну. Первой ласточкой было обсасывание пакта Молотова-Риббентропа, и тут надо признать, что депутаты Верховного Совета СССР, которые в свое время его признали и осудили, очень неплохо в этом западникам помогли. Окошко Овертона приоткрыли именно тогда.

Понятно, что тема с перевешиванием вины за Холокост на СССР очень сложная, но и лжецы там очень талантливы и упорны. У них получится.

Людям промывают мозги И если еще покопаться в истории, то на Россию и СССР можно повесить очень и очень многое. Зачем далеко ходить? Ту же Первую мировую войну. Сейчас уже говорят, что весь мир старался избежать первой бойни ХХ века как только мог, но случилось несколько событий, сделавших эту бойню неотвратимой. И одним из таких событий может стать вступление в войну России. Вот если бы не она, то точно все бы разрулили. А если бы не было Первой мировой, то не было бы и Второй. А кто виноват? Россия! С новыми средствами информации и коммуникации промыть людям мозги совсем несложно. Подключится и Голливуд, который снимет фильм про то, как старый советский обшарпанный бомбардировщик под управлением капитана Суворова, штурмана Кутузова и стрелка Пушкина сбрасывает атомную бомбу на Хиросиму.

И правдой станет то, что ею назначат.

Далее - прямая речь.