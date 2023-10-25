«Несчастный случай». В США дали характеристику взрыву больницы в Газе

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«Некоторые аналитики изучили съемку с камер наблюдения и заявили, что взрыв произошел из-за ракеты, которую запустили с территории Газы. Это несчастный случай», - говорится в сообщении.

Взрыв больницы в Газе произошел в ночь на 18 октября, число жертв превысило 800 человек.

Палестинская сторона обвинила в ситуации Израиль, однако представители ЦАХАЛ в ответ заявили, что ракету выпустили боевики движения ХАМАС.

Президент США Джо Байден со ссылкой на американское министерство обороны также заявлял, что атака на госпиталь связана с палестинской ракетой.

Согласно последней информации, после начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа погибли более четырех тысяч человек.