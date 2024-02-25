«Несбыточная мечта». Неэффективность антироссийских санкций признали во Франции

«Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях Путин прав. Потому что санкции - это несбыточная мечта», - сказал эксперт.

Пила напомнил об обещании «сокрушить российскую экономику санкциями», данном в свое время французским министром Брюно Ле Мэром, и подчеркнул, что на деле уровень экономики РФ только растет.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкций против России. Под ограничения попали около 500 физических лиц и организаций, включая те, которые находятся за рубежом. Экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден назвал действия США безумием.