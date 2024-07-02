02 июля 2024, 17:04

Непогода в Техасе стала угрозой для новых истребителей F-35

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Находящимся на открытой взлетно-посадочной полосе аэродрома в Техасе истребители F-35 получат сильные повреждения от надвигающейся на штат бури. Об этом со ссылкой на заявление Агентства по управлению оборонными контрактами Пентагона сообщило агентство Bloomberg.

Журналисты напомнили, что самолеты ожидают обновления программного обеспечения в техасском городе Форт-Уэрт. Точных сроков установки новой программы никто не знает. Если буря повредит истребители, то на их ремонт потребуются дополнительные средства.

«Американские налогоплательщики, возможно, заплатят дополнительные миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО», - подчеркнули авторы материала.

По данным агентства, общая сумма, потраченная на разработку, производство и техническое обслуживание F-35, уже превысила 1,8 триллиона долларов, что сделало истребитель самой дорогой системой вооружения в истории.

Прогноз синоптиков утешением тоже не стал. Они напомнили, что летом в Техасе бушуют ураганы с порывами ветра до 27 метров в секунду, которые сопровождаются крупным градом, способным повредить обшивку истребителей.

О начале серийного производство F-35A Lightning II заместитель министра обороны США Уильям Лапланте объявил в конце марта этого года. Журналисты напомнили, что на разработку нового самолета-невидимки у компании Lockheed Martin ушло 22 года, а выпуск наладили только после объявления о сокращении закупок для военно-воздушного флота США.

США Истребители Погода F-35
02 июля 2024, 18:02
В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам Евросоюза
РИА «Новости»
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Международный союз электросвязи ООН сообщил о серии помех в работе спутниковых систем в Европе и на Украине и обвинил в них Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коммюнике.

Франция, Нидерланды, Швеция, Люксембург и Украина жаловались на перебои в спутниковом вещании в течение последних нескольких месяцев. Они утверждали, что помехи не только прерывали работу телеканалов, но и создавали опасность для движения самолетов в небе.

По утверждению МСЭ, помехи исходили от наземных станций, расположенных «в районе Москвы, Калининграда и Павловки». Союз также заявил, что запрашивал комментарий у российских властей, однако не получил ответа.

В своем коммюнике МСЭ призвал Россию «прекратить умышленные вредоносные помехи» и присоединиться к расследованию.

Ранее МИД Финляндии обвинял Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива.

Россия Евросоюз ООН
02 июля 2024, 16:15
В АТОР оценили влияние антисирийских выступлений в Турции на отдых туристов из России
РИА «Новости»
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Произошедшие за последние несколько дней конфликты между турками и приехавшими в страну беженцами из Сирии не повлияли на приехавших на отдых россиян. Основные протестные акции прошли вдалеке от курортных районов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

В организации пояснили, что самые крупные волнения охватили города Кайсери, Хатай и Газиантель, где протестующие поджигали машины и громили сирийские магазины. Местная полиция быстро подавила погромы и арестовала 67 самых активных участников.

Основной поток туристов из России приходится на курорты провинции Анталья, где прошел только один небольшой митинг в отдаленном от побережья районе. Поэтому отдыхающие даже не заметили протестные акции.

Кроме того, основные отели расположены в пригородах Антальи, где никаких протестов не происходило. В самом городе столкновения носили локальный характер и быстро пресекались полицией.

При этом представители туроператоров подчеркнули, что тем, кто путешествует самостоятельно и направляется в непопулярные у отдыхающих регионы, следует соблюдать осторожность. Особенно это касается восточных и юго-восточных провинций Турции, где расположены компактные места проживания сирийских беженцев. Полиция контролирует ситуацию, но иностранцам все же лучше выбирать маршруты без большого скопления людей и обходить районы, где идут митинги.

В ходе протестных акций против сирийских беженцев в турецком городе Кайсери пострадали 14 полицейских.

Погромы вспыхнули после разошедшегося слуха, что приехавший мигрант приставал на рынке к пятилетней девочке. Вышедшая на улицы толпа подожгла автомобили приезжих и разбила витрины сирийских магазинов.

Отдых Турция Мигранты Сирия Отели Протесты Россия Полиция Беженцы
02 июля 2024, 15:51
Макрона упрекнули в попытке помешать выборам в парламент Франции
Global Look Press
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Провальный результат первого тура выборов в парламент Франции президентской партии «Возрождение» привело к тому, что глава государства Эммануэль Макрон инициировал административный переворот. С таким заявлением выступила лидер парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.

Она пояснила, что до нее дошли слухи, что Макрон намерен поменять генерального директора национальной полиции и главу жандармерии в ближайшее время.

По мнению Ле Пен, Макрон поставил перед собой цель не дать «Национальному объединению» набрать большинство голосов, чтобы лидер партии Жордан Барделла получил пост премьер-министра.

«Макрон делает все, чтобы противодействовать демократическому процессу», - подчеркнула Ле Пен.

Политик добавила, что распустив парламент, президент руководствовался личными побуждениями, а сегодня пытается сделать все, чтобы лишить избирателей возможность высказать свою позицию.

«Мы не согласимся на формирование правительства, если не сможем действовать в полную силу», - пояснила Ле Пен.

По ее словам, она уже разгадала ход Макрона, который начал снимать с выборов кандидатов из «Возрождения», чтобы большинство людей проголосовали за левый блок, получивший второе место по итогам первого тура. Таким образом «Национальное объединение» не получит парламентского большинства и ему придется создавать коалицию.

По итогам первого тура парламентских выборах во Франции первое место заняла п артия «Национальное объединение» Марин Ле Пен с результатом 33,15%. Второе место досталось левому блоку, который получил 27,99%. Центристская партия Макрона пришла третьей с результатом 20,76%.

После голосования в Париже и ряде других крупных городов страны прошли крупные митинги сторонников левых партий , выступающих против победы партии Ле Пен, которую назвали «фашистской». По данным СМИ, участники протестных акций принесли с собой флаги ЮАР и Палестины.

Эммануэль Макрон Франция Выборы Марин Ле Пен
02 июля 2024, 15:46
Дипломатическую победу Путина признали в США
РИА «Новости»
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Визит премьер-министра Индии Наренды Моди в Москву станет большой дипломатической победой президента России Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Для Моди это будет первый двусторонний визит после избрания на третий срок на пост премьер-министра. Он нарушил традицию, решив посетить именно Россию, а не соседние Шри-Ланку, Мальдивы и Бутан. Предстоящая встреча с Моди в Москве станет дипломатической победой для Путина», - отметили журналисты.

Авторы статьи подчеркнули, что визит Моди придает особую важность отношениям Индии и России.

«Индия в последние годы стала одним из крупнейших потребителей сырой нефти. Она зависит от поставок российской военной техники и закупает все больше энергоресурсов», - добавили они.

Ранее СМИ сообщили, что Моди посетит Москву 8 июля. Факт предстоящего визита подтверждал помощник президента России Юрий Ушаков.

Индия Международные отношения Россия Нарендра Моди

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