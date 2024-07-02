Непогода в Техасе стала угрозой для новых истребителей F-35

Журналисты напомнили, что самолеты ожидают обновления программного обеспечения в техасском городе Форт-Уэрт. Точных сроков установки новой программы никто не знает. Если буря повредит истребители, то на их ремонт потребуются дополнительные средства.

«Американские налогоплательщики, возможно, заплатят дополнительные миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО», - подчеркнули авторы материала.

По данным агентства, общая сумма, потраченная на разработку, производство и техническое обслуживание F-35, уже превысила 1,8 триллиона долларов, что сделало истребитель самой дорогой системой вооружения в истории.

Прогноз синоптиков утешением тоже не стал. Они напомнили, что летом в Техасе бушуют ураганы с порывами ветра до 27 метров в секунду, которые сопровождаются крупным градом, способным повредить обшивку истребителей.

О начале серийного производство F-35A Lightning II заместитель министра обороны США Уильям Лапланте объявил в конце марта этого года. Журналисты напомнили, что на разработку нового самолета-невидимки у компании Lockheed Martin ушло 22 года, а выпуск наладили только после объявления о сокращении закупок для военно-воздушного флота США.