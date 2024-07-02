Непогода в Техасе стала угрозой для новых истребителей F-35
Находящимся на открытой взлетно-посадочной полосе аэродрома в Техасе истребители F-35 получат сильные повреждения от надвигающейся на штат бури. Об этом со ссылкой на заявление Агентства по управлению оборонными контрактами Пентагона сообщило агентство Bloomberg.
Журналисты напомнили, что самолеты ожидают обновления программного обеспечения в техасском городе Форт-Уэрт. Точных сроков установки новой программы никто не знает. Если буря повредит истребители, то на их ремонт потребуются дополнительные средства.
«Американские налогоплательщики, возможно, заплатят дополнительные миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО», - подчеркнули авторы материала.
По данным агентства, общая сумма, потраченная на разработку, производство и техническое обслуживание F-35, уже превысила 1,8 триллиона долларов, что сделало истребитель самой дорогой системой вооружения в истории.
Прогноз синоптиков утешением тоже не стал. Они напомнили, что летом в Техасе бушуют ураганы с порывами ветра до 27 метров в секунду, которые сопровождаются крупным градом, способным повредить обшивку истребителей.
О начале серийного производство F-35A Lightning II заместитель министра обороны США Уильям Лапланте объявил в конце марта этого года. Журналисты напомнили, что на разработку нового самолета-невидимки у компании Lockheed Martin ушло 22 года, а выпуск наладили только после объявления о сокращении закупок для военно-воздушного флота США.