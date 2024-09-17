Неподконтрольный и опасный. «Подпольный доллар» назвали реальной угрозой США

Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT сформировал неподконтрольную Штатам финансовую систему, сообщила газета The Wall Street Journal. Глава программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала агентству «Прайм» , что новый инструмент выбирают те, кто желает оставить свои операции конфиденциальными.

По ее словам, USDT можно рассматривать как альтернативу американской финансовой централизованной системе - он во многом похож на доллар, но при этом не контролируется властями США.

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны», - объяснила собеседница издания.

Издание напомнило, что стейблкоин широко используют в преступном финансовом мире. Поэтому ООН сочла USDT «предпочтительным выбором» для отмывания денег в странах Юго-Восточной Азии.

В начале сентября Центробанк продлил ограничения по иностранной валюте. До 9 марта следующего года снять по-прежнему можно будет не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.