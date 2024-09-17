17 сентября 2024, 03:58

Неподконтрольный и опасный. «Подпольный доллар» назвали реальной угрозой США

Pixabay
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Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT сформировал неподконтрольную Штатам финансовую систему, сообщила газета The Wall Street Journal. Глава программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала агентству «Прайм», что новый инструмент выбирают те, кто желает оставить свои операции конфиденциальными.

Привязанный к курсу доллара стейблкойн USDT сформировал неподконтрольную Штатам финансовую систему, сообщила газета The Wall Street Journal. Глава программы «Цифровая экономика» экономического факультета РУДН Софья Главина рассказала агентству «Прайм» , что новый инструмент выбирают те, кто желает оставить свои операции конфиденциальными.

По ее словам, USDT можно рассматривать как альтернативу американской финансовой централизованной системе - он во многом похож на доллар, но при этом не контролируется властями США.

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкойны», - объяснила собеседница издания.

Издание напомнило, что стейблкоин широко используют в преступном финансовом мире. Поэтому ООН сочла USDT «предпочтительным выбором» для отмывания денег в странах Юго-Восточной Азии.

В начале сентября Центробанк продлил ограничения по иностранной валюте. До 9 марта следующего года снять по-прежнему можно будет не более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.

Доллары США Деньги Экономика
17 сентября 2024, 03:05
Белый дом осудил Маска за слова о покушении на Байдена и Харрис
Pixabay
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Риторика предпринимателя Илона Маска о несовершенном покушении на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис является безответственной. Такое заявление сделал представитель Белого дома Эндрю Бейтс, его слова привело РИА «Новости».

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Бейтс добавил, что в Америке нет места политическому насилию.

Ранее Маск в соцсети Х разместил комментарий , в котором удивился, почему никто не пытается убить Байдена или Харрис. Предприниматель высказал свое мнение на фоне повторного покушения на экс-президента Дональда Трампа около гольф-клуба во Флориде.

США Белый дом в США Соцсети Флорида Дональд Трамп Илон Маск Джо Байден Камала Харрис Покушение на Дональда Трампа
16 сентября 2024, 17:04
Voyah ввел ограничения на «серые» поставки автомобилей в Россию
Unsplash
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Китайская компания Dongfeng запретила неофициально экспортировать автомобили марки Voyah в Россию. Об этом сообщили «Известия».

Компания по-прежнему будет ввозить автомобили в страну, но только официально, исключив возможность серых поставок.

Несмотря на запрет параллельного импорта, бренд запустил программу поддержки машин, приобретенных неофициально. Автовладельцы могут оформить заводскую гарантию от российского импортера сроком на один или три года, если пробег не превышает 80 тысяч километров.

Ранее с неофициальным ввозом решил бороться китайский электромобильный бренд Zeekr.

В августе директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что спрос на иномарки из Китая вырос в шесть раз. Ведущими брендами стали Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Он добавил, что возможная блокировка неофициальных поставок негативно скажется на позициях китайского бренда.

Экспорт Россия Машины Китай Экономика
16 сентября 2024, 16:47
Стюардессы отравились неизвестным газом во время рейса в Сиэтл
Global Look Press
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Четыре стюардессы авиаперевозчика Alaska Airlines отравились неизвестным газом во время рейса и попали в больницу. Об этом сообщило издание Hawaii News Now.

Борт следовал с Гавайских островов в Сиэтл 12 сентября. Экипаж почувствовал странный запах в салоне, после чего четырем бортпроводницам в возрасте от 28 до 59 лет стало плохо.

Лайнер экстренно приземлился в Гонолулу, пострадавшие оказались на больничной койке. Состояние стюардесс удалось стабилизировать, но их длительное время тошнило. Также у женщин зафиксировали нарушение координации. Другим членам экипажа и пассажирам помощь врачей не потребовалась.

Ранее российские моряки отравились газом на сухогрузе в Турции. Судно стояло на якоре у причала Челеби. В результате отравления погибли 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов.

США Газ Самолеты
16 сентября 2024, 11:13
«Сражаться и умереть за Киев». Подозреваемый в покушении на Трампа хотел вступить в ВСУ
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Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа американец Райан Раут заявлял о готовности вступить в ВСУ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев», - сообщили авторы материала.

В воскресенье, 15 сентября, на Трампа пытались совершить покушение. Стрельба началась рядом с гольф-клубом политика в штате Флорида. Сам бывший президент позже сообщил в информационной рассылке для своих сторонников , что находится в безопасном месте и не намерен сдаваться.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин рассказала в социальной сети, что 58-летний задержанный Райан Уэсли Раут снимался в видео в поддержку «Азова»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа

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