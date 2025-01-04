Неопознанные беспилотники заметили над портом Дании

Полицейских на место вызвали местные жители, которые сообщили, что увидели в небе не менее 20 летательных аппаратов. БПЛА находились на большой высоте и двигались с огромной скоростью в сторону залива.

Прибывшие на место правоохранители заметили только четыре летающих беспилотника, которые курсировали над пристанью для яхт.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования установят общее количество летательных аппаратов, а также их владельцев, поскольку разрешения на полеты они не получали.

В первой половине декабря стало известно о появлении неопознанных беспилотников над военными объектами в Германии. По данным журнала Der Spiegel, дроны появлялись над военной базой США, предприятиями оборонного концерна Rheinmetall, химической компании BASF, а также авиабазой Рамштайн.