04 января 2025, 19:52

Неопознанные беспилотники заметили над портом Дании

РИА «Новости»
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Более 20 беспилотников заметили очевидцы над портом датского города Кеге. Полицейское отделение приступило к выяснению всех обстоятельств появления дронов в небе без необходимого разрешения. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило агентство Associated Press.

Полицейских на место вызвали местные жители, которые сообщили, что увидели в небе не менее 20 летательных аппаратов. БПЛА находились на большой высоте и двигались с огромной скоростью в сторону залива.

Прибывшие на место правоохранители заметили только четыре летающих беспилотника, которые курсировали над пристанью для яхт.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования установят общее количество летательных аппаратов, а также их владельцев, поскольку разрешения на полеты они не получали.

В первой половине декабря стало известно о появлении неопознанных беспилотников над военными объектами в Германии. По данным журнала Der Spiegel, дроны появлялись над военной базой США, предприятиями оборонного концерна Rheinmetall, химической компании BASF, а также авиабазой Рамштайн.

Дания Беспилотники Полиция
04 января 2025, 20:25
Маска возмутило присуждение медали Свободы лоббисту Соросу
РИА «Новости»
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Одна из высших гражданских наград США досталась миллиардеру Джорджу Соросу. Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X раскритиковал Белый дом за это решение.

«[Президент США Джо] Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия», - написал он.

Байден присудил Соросу, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, певцу Боно и другим медаль Свободы. Маск неоднократно критиковал сторонников действующего президента за связи с миллиардером. Например, назвал вице-президента Камалу Харрис его марионеткой.

Сорос основал фонды «Открытое общество» и «Открытое общество - фонд содействия», признанные в России нежелательными из-за подрыва конституционного строя. Он известен не только как трейдер и инвестор, но и лоббист. СМИ не раз обвиняли миллиардера в причастности к общественным волнениям в разных странах мира, а также пропалестинским митингам в США.

США Награды Белый дом в США Илон Маск Джо Байден
04 января 2025, 18:51
Влияние США увидели в прекращении транзита газа через Украину
РИА «Новости»
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США использовали украинские власти для отказа от транзита российского газа, чтобы усилить зависимость Евросоюза от поставок своих энергоносителей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что прекращение транзита и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» - это часть плана США для установления контроля над европейскими странами за счет поставок сжиженного газа.

«США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Все это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили», - заявил Константинов.

«Газпром» объявил о прекращении прокачки газа через территорию Украины 1 января после истечения срока контракта 2019 года. В компании заявили, что больше не имеют технической и юридической возможности для транзита энергоносителя.

Власти Украины неоднократно объявляли, что не намерены продлевать контракт для продолжения прокачки газа. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что также работу с 1 января прекратит нефтепровод «Дружба», через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.

США Газ Крым Россия Евросоюз Газпром Транзит газа через Украину
04 января 2025, 18:33
Найдены новые доказательства связи швейцарского банка с немецкими нацистами
Global Look Press
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Во время аудита 2021 года швейцарский банк Credit Suisse скрыл данные о большей части счетов немецких нацистов. Об этом со ссылкой на полученные документы сообщила газета The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что Credit Suisse вместе с еще одним банком Швейцарии после расследования в начале 90-х годов выплатил более одного миллиарда долларов компенсации жертвам холокоста.

Инициатором нового расследования выступил израильский Центр Симона Визенталя. В 2020 году организация направила официальное заявление в банк, в котором указала, что располагает информацией о наличии счетов, связанных с нацистами, которые ранее банк не раскрывал.

Руководство Credit Suisse согласилось на новый аудит, но всячески препятствовало проведению проверки. В частности, без объяснения причин доступ к архивам закрыли независимому омбудсмену Нилу Баровски и помогавшему ему историку.

Итоги сорванного банком расследования огласили в сенате США. Из проверки следовало, что оставленными нацистами счетами пользовались их потомки до 2020 года. Тогда исследователи нашли около 100 нераскрытых счетов.

После вмешательства американского конгресса проверку возобновили, и свет увидели новые документы. В них раскрыли имена 13 человек, связанных с членами нацистской верхушки Германии, которые прославились своей жестокостью.

США Банки Конгресс США Швейцария Холокост
04 января 2025, 17:06
Бербок рассказала о реакции на решение лидера Сирии Аш-Шараа не пожимать руку
Global Look Press
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Решение новых лидеров Сирии не пожимать руку женщине не удивило министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Так в беседе с журналом Der Spiegel она прокомментировала попавшую на видео конфузную ситуацию на встрече с новым лидером республики Ахмедом Аш-Шараа, который приветствуя ее приложил руку к сердцу, но при этом протянул и пожал руку главе МИД Франции Жану-Ноэлю Барро.

Бербок подчеркнула, что ожидала подобного приема, но обсудила этот вопрос с новым сирийским лидером.

«Мне было ясно, что обычных рукопожатий не будет. Но не только я, но и мой французский коллега дали понять, что не разделяем такого поведения», - подчеркнула глава МИД Германии.

Она добавила, что подняла вопрос расширения прав сирийских женщин на закрытой части встречи, объяснив, что если новая администрация Сирии готова строить свободное общество, то это один из важнейших шагов.

«Мы говорили об этом очень долго. И, в конце концов, они удивились, обнаружив, что пожать руку женщине не так уж сложно, как это могло показаться в начале разговора», - подытожила Бербок.

Министры иностранных дел Франции и Германии стали первыми представителями Евросоюза, которые вышли на прямой контакт с новой администрацией Сирии после ухода с президентского поста Башара Асада.

По данным СМИ, главные вопросы, которые главы внешнеполитических ведомств подняли на встрече стало налаживание отношений Сирии и Евросоюза, возвращение в страну беженцев, а также вопрос о российских базах , которые Бербок призвала закрыть.

На последнее заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что в Германии находятся военные базы США и предложила Бербок поинтересоваться у Вашингтона, не пора ли их закрыть.

Германия Сирия Женщины Евросоюз

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