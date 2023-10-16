«Неохотная помощь». США показали свое истинное отношение к Украине

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«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю - прим. ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», - заявил журналист.

По мнению Лайонса, США поддерживают Израиль решительными реальными действиями, а помощь Украине оказывается очень неохотно.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил Украину с «нелюбимым пасынком в обносках». По мнению бывшего агента, основная военная помощь США отправится в Израиль, Украине американские власти будет помогать по остаточному принципу.