«Неохотная помощь». США показали свое истинное отношение к Украине
Конфликт на Ближнем Востоке показал истинное отношение США к Украине. Поддержка Израиля и незамедлительное оказание военной помощи разительно отличается от действий Вашингтона в отношении Киева. Об этом написал обозреватель ABC News Джон Лайонс.
«Яркий контраст в сравнении с Украиной. США предложили срочный, новый пакет помощи стране (Израилю - прим. ред.), которая, вероятно, пока даже в нем не нуждается. В то время как конгресс отказывается от финансирования Украины», - заявил журналист.
По мнению Лайонса, США поддерживают Израиль решительными реальными действиями, а помощь Украине оказывается очень неохотно.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил Украину с «нелюбимым пасынком в обносках». По мнению бывшего агента, основная военная помощь США отправится в Израиль, Украине американские власти будет помогать по остаточному принципу.