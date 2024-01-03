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В рамках «Программы доступной связи» 22 миллиона малообеспеченных граждан США получали помощь от федерального правительства, которая позволяла им покрывать расходы на интернет.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», - заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.

Федеральная субсидия, отметило издание, поддерживающая широкополосный доступ Hayden’s, по прогнозам закончится к апрелю.

Впервые программу запустили в качестве оказания чрезвычайной помощи во время пандемии благодаря бывшему президенту Дональду Трампу. В настоящее время это пособие не имеет механизма долгосрочного финансирования и четкого способа оплаты в будущем.

Если конгресс не решит этот вопрос к весне, то программу придется свернуть. Это повлечет за собой политические последствия, так как избиратели «в колеблющихся штатах» разочаруются в нынешних политиках.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Ранее французское издание Le Figaro написало, что возвращение Трампа на пост президента станет подарком для президента России Владимира Путина.