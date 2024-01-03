03 января 2024, 06:05

Необычная проблема возникла в США в преддверии выборов

РИА «Новости»
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Миллионы американцев могут остаться без интернета в преддверии президентских выборов. Об этом сообщило издание Politico.

В рамках «Программы доступной связи» 22 миллиона малообеспеченных граждан США получали помощь от федерального правительства, которая позволяла им покрывать расходы на интернет.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», - заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.

Федеральная субсидия, отметило издание, поддерживающая широкополосный доступ Hayden’s, по прогнозам закончится к апрелю.

Впервые программу запустили в качестве оказания чрезвычайной помощи во время пандемии благодаря бывшему президенту Дональду Трампу. В настоящее время это пособие не имеет механизма долгосрочного финансирования и четкого способа оплаты в будущем.

Если конгресс не решит этот вопрос к весне, то программу придется свернуть. Это повлечет за собой политические последствия, так как избиратели «в колеблющихся штатах» разочаруются в нынешних политиках.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Ранее французское издание Le Figaro написало, что возвращение Трампа на пост президента станет подарком для президента России Владимира Путина.

США Интернет Конгресс США Выборы президента США
03 января 2024, 05:27
Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии
РИА «Новости»
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Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пострадавшей японской префектуре Исикава. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное метеоагентство.

По данным агентства, толчки ощущались даже в Осаке.

Серия мощных землетрясений произошла на западе страны 1 января 2024 года. Магнитуда самого сильного из них составила 7,6. Толчки ощутили жители Осаки, Токио и Киото.

Число жертв землетрясения уже достигло 62 человек , более 100 получили различные травмы.

Префектура Исикава пострадала больше всего в результате стихийного бедствия. Здесь обрушились более 200 жилых домов и 100 строений, спасатели и сейчас разбирают завалы в поисках людей.

В ряде японских регионов нет связи, электричества и водоснабжения, разрушены дороги.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, без доступа к электричеству остались порядка 33 тысяч домов в префектурах Исикава и Ниигата. Оперативные службы приостановили работу автозаправочных станций.

Природа Землетрясения Япония
03 января 2024, 04:48
«Прогресс невозможен». ХАМАС остановил переговоры с Израилем после убийства замглавы политбюро движения
РИА «Новости»
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Переговоры о мирном соглашении между Израилем и ХАМАС остановлены после убийства заместителя главы политбюро движения Салеха аль-Арури в Южном Бейруте. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на дипломатические источники.

Собеседники издания рассказали, что убийство аль-Арури изменило ситуацию, и теперь прогресс в достижении соглашения невозможен. В то же время посредники пытаются обеспечить продолжение переговоров, чтобы не допустить эскалации конфликта, в том числе, на севере Израиля. Продолжение переговоров будет, в том числе, зависеть от того, считает ли Израиль убийство Салеха аль-Арури своим достижением, сообщил Haaretz.

Во вторник, 2 января, израильский беспилотник атаковал опорного пункта «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате взрыва погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Члены группировки «Хезболла» назвали атаку опорного пункта нападением на Ливан и пообещали ответить Израилю.

«Это преступление не останется без ответа и наказания», - заявили представители группировки.

Израиль Убийства Беспилотники Взрывы Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
03 января 2024, 04:28
Маск назвал самую большую опасность, с которой столкнется человечество
РИА «Новости»
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Американский миллиардер Илон Маск предупредил человечество об опасности, связанной с возникновением демографического коллапса. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, - это демографический коллапс», - так бизнесмен ответил на вопрос пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в ряде стран.

До этого Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего, «еще более безумным».

Американский бизнесмен регулярно делает заявления в социальной сети X, размышляя о будущем человечества. Например, он предложил на серьезной основе заняться покорением космоса, в том числе для переселения на другие планеты. Некоторые его заявления неоднозначно оценили рекламодатели, что сказалось на стоимости его соцсети - она подешевела более чем на 70%, если сравнить с моментом покупки.

В конце прошлого года Маск призвал сократить углеродные выбросы в ближайшие десятилетия, но при этом отметил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью, уточнил Piter TV.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет призвал Маска воспользоваться шансом и баллотироваться в президенты США.

Дети Илон Маск
03 января 2024, 04:10
Завершилось повторное голосование на 8 участках на выборах в сербскую Скупщину
РИА «Новости»
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Повторная процедура голосования в сербский парламент — Скупщину –завершилась на восьми избирательных участках. Об этом сообщило местное агентство Tanjug.

Республиканская избирательная комиссия (РИК) назначила на 2 января 2024 года повторное голосование на восьми избирательных участках из-за жалоб и технических проблем на прошедших 17 декабря 2023 года парламентских выборах. На тот момент они были признаны недействительными.

«Голосовали на двух участках в поселке Бачки-Петровац, трех в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави», - утончило агентство.

Окончательные итоги выборов станут известны 6 января.

Ранее нынешний сербский лидер заявил, что коалиция «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться» может получить 130 мандатов из 250. Это позволит депутатам сформировать новое правительство.

Коалиция лидирует на парламентских выборах с результатом 46,74%. Об этом стало известно после обработки 99,9% бюллетеней. На втором месте оппозиционный блок «Сербия против насилия», на третьем -коалиция «Ивица Дачич - премьер Сербии».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Сербии защитить волю своего народа. По его словам, сейчас страна отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности.

Повторная процедура голосования в сербский парламент - Скупщину –завершилась на восьми избирательных участках. Об этом сообщило местное агентство Tanjug.

Сербия Александр Вучич Выборы

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