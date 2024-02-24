Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.

«Просто санкции - это важно», - сказала глава МИД Германии.

Захарова объяснила слова Бербок. Она отметила, что на Западе никто не думал, что «поворот на 360 градусов приведет к изменению курса» - просто это важно.

«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», - написала дипломат.

Она напомнила о выступлении Бербок в Рио-де-Жанейро на заседании G20, когда та кричала в микрофон: «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь». При этом российского министра не было в зале, так как он проводил двусторонние встречи. На его месте находился заместитель. Он тщетно пытался объяснить главе МИД ФРГ, что он не Лавров, но так и не смог ее переубедить.

«Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно», - заключила Захарова.

Президент Владимир Путин ранее отметил, что Бербок враждебно настроена не только по отношению к России, но и к Германии. Трудно представить, чтобы политик такого ранга с пренебрежением относился к интересам своей страны, объяснил российский лидер.