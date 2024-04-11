11 апреля 2024, 21:13

«Необратимо». МИД оценил решение США разместить ракеты в АТР

РИА «Новости»
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У российских властей возникли опасения, что решение властей США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщили РИА «Новости».

«Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания», - сказал он.

По словам Рябкова, Россия допустила отказ от моратория по выполнению пунктов по РСМД который прекратил действовать в 2019 году.

Сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с визитом в Китае. Представители стран планируют обсудить конфликт на Украине и ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, они затронут темы перспектив сотрудничества и партнерства в составе международных организаций.

США Ракеты Россия МИД РФ
11 апреля 2024, 22:05
Швейцария задумалась о возвращении нейтралитета через отказ от санкций
РИА «Новости»
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Занимающая большинство мест в нижней палате парламента «Швейцарская народная партия» (UDC) внесла на рассмотрение правительства заявку о проведении референдума по закреплению в Конституции нейтрального статуса страны. Инициатива собрала более 130 тысяч подписей. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения.

Депутаты заявили, что нейтралитет уберег страну от войн и внутренних раздоров. Но в последние годы страна начала терять свой статус из-за сближения с НАТО, присоединения к санкциям Евросоюза, участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

«Следствием такой разносторонней внешней политики является то, что Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», - заявили авторы инициативы.

Политики предложили вернуть Швейцарии нейтралитет через реализацию следующих положений: страна должна сохранить возможность на свою защиту, отказ от вступления в военные или оборонные союзы, а также отказ от всех санкций, которые не получили одобрения Совета Безопасности ООН.

Авторы инициативы отметили, что на первое место они ставят внутреннюю стабильность страны, которая многие сотни лет сохраняла свое уникальное положение, благодаря нейтралитету.

Правительство Швейцарии объявило, что с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток пройдет саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта на Украине. По итогам встречи участники представят дорожную карту для прекращения боевых действий.

Министр иностранных дел европейской страны Иньяцио Кассис заявил, что намерен пригласить на встречу представителей России. Он подчеркнул, что без этого обсуждение итогового решения невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предупредил швейцарского коллегу, что на предстоящем саммите президент Украины Владимир Зеленский станет продвигать собственную «формулу мира» , поэтому мероприятие станет бесполезным.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия готова вести переговоры при условии, если станут учитываться ее требования.

Международные отношения Санкции Евросоюз НАТО Швейцария
11 апреля 2024, 20:07
В Иране назвали условия отказа от жесткого ответа Израилю
РИА «Новости»
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Если бы действия властей Израиля, в частности удар по иранскому консульству в Сирии, осудил Совет Безопасности ООН, то Иран отказался бы от ответных действий. Об этом постоянное представительство исламской республики при Организации Объединенных Наций написало в соцсети X.

«Если бы Совет Безопасности ООН привлек к ответственности виновных, то наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», - указали в публикации.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что ХАМАС продолжает войну в секторе Газа, но также готов к сценариям и в других областях.

Издание The Times of Israel сообщало о планах иранской армии нанести удар по Израилю 12 апреля. Авторы статьи утверждали, что Иран решится на ответный шаг, чтобы отомстить за гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Резы Захеди в Дамаске.

Израиль Иран ООН
11 апреля 2024, 16:35
ФБР заявило о риске повторения теракта в «Крокусе» в США
РИА «Новости»
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Угроза организованной террористической атаки в США значительно выросла после нападения боевиков на концертный зал «Крокус Сити Холл» в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на речь выступления директора ФБР Кристофер Рэя в палате представителей во время слушаний по бюджету.

Глава ведомства заявил что существует риск теракта, организованного отдельным боевиком или целой группой, которых вдохновили боевые действия между Израилем и ХАМАС.

Но самые большие опасения вызвала атака на «Крокус Сити Холл», которая может повториться в США.

«Все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки, подобной той, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», - заявил Рэй.

Глава ФБР добавил, что за все время работы не встречался с таким количеством угроз для общественной и национальной безопасности, которые появились одновременно.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что намерен потребовать продлить финансирование программы слежки, которая заканчивается в апреле. До этого палата представителей заблокировала законопроект о предоставлении ведомству дополнительных денег.

Группа террористов открыла стрельбу в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. После прекращения огня боевики подожгли помещение и скрылись. Общее число погибших при нападении составило 145 человек. В ходе розысков правоохранители задержали четырех нападавших, а также их пособников, которые обеспечили боевиков деньгами, транспортом и квартирой, которая использовалась в качестве базы.

США ФБР Терроризм Боевики Теракт в «Крокусе»
11 апреля 2024, 16:18
Китай ввел санкции против двух американских компаний
РИА «Новости»
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Власти Китая в ответ на продажу Тайваню оружия ввели санкции против американских компаний General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на китайский МИД.

В ведомстве пояснили, что в Китае заморозят имущество компаний, а также не будут выдавать визы их руководству. Решение о контрмерах вступило в силу 11 апреля.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно предупреждал США о необходимости соблюдения «принципа одного Китая». Американские власти не должны поддерживать отношения с Тайванем в обход Пекине. По его словам, это красная черта, которую США не должны пересекать. Однако представители США, в том числе сенаторы, неоднократно приезжали в Тайбэй.

США Оружие Китай Тайвань

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