«Беспорядки начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году. Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!» - отметил он.

По его словам, военный план направили в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза, чтобы избежать социального взрыва. Филиппо уверен, что ЕС ждет война, которую начнут отвлекающий маневр «во избежание восстания народа против олигархии».

Накануне немецкий издание Bild сообщило, что власти ФРГ готовятся к войне между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого минобороны, может начаться летом 2025 года. Весной ВС России проведут наступательные действия и отбросят ВСУ.