«Ненавижу это». Трамп заявил, что не верит в стремление НАТО защищать США

«Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь», - заявил Трамп.

Экс-президент также отметил, что страна умирает из-за ситуации на границе, которую он назвал «открытой раной». Трамп предупредил, что ситуация может стать еще хуже и перерасти в катастрофу.

В США нарастает конфликт между федеральными властями и администрацией штата Техас. Губернатор Грег Эббот заявил, что готов отстаивать право на возведение заградительных барьеров на границе, даже если это проведет к противостоянию с властями.

Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с правительством, которое делает все, чтобы помешать защите границ.