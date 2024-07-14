14 июля 2024, 09:10

Ненависть разжигали. Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», - написала она.

Захарова сослалась на свое сообщение, опубликованное в мае, в котором она отмечала: в США открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты Дональда Трампа».

Покушение на Трампа произошло на митинге в городе Батлер, когда политик выступал под открытым небом. Злоумышленник, которым оказался житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс , сделал несколько выстрелов из винтовки , в результате погиб один человек , еще двое пострадали. Одна из пуль попала в ухо самому бывшему президенту США, но сейчас он в порядке.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге и заявил, что молится за Трампа. Происшествие будут расследовать как покушение на бывшего американского лидера.

США Мария Захарова Дональд Трамп Россия Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 09:37
Байден провел телефонный разговор с пережившим покушение Трампом
Global Look Press
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Американский лидер Джо Байден провел телефонный разговор с экс-президентом США, на которого совершили покушение. Об этом сообщил CBS со ссылкой на Белый дом.

Политики созвонились поздно вечером 13 июля. Состоявшуюся беседу подтвердил советник Трампа. Содержание разговора в Белом доме не раскрыли.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший президент США получил ранение в ухо.

Стрелка ликвидировали , также погиб еще один человек.

Кандидат в лидеры США Роберт Кеннеди-младший призвал американцев объединиться в молитве за пережившего покушение политика. По его словам, каждый житель США должен отказаться от любого насилия и отступить от раскола.

США Дональд Трамп Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 09:23
Симоньян напомнила про убийство Кеннеди на фоне покушения на Трампа
Global Look Press
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Наблюдать за США — как смотреть сериал, где у сценаристов закончилась фантазия, заявила журналистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала покушение на экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Наблюдать за США - как смотреть сериал, где у сценаристов закончилась фантазия, заявила журналистка Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала покушение на экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Ты уже привык к героям, как к домашним тапочкам, и продолжаешь смотреть», - сказала она.

Журналистка напомнила про убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Виновником стал Ли Харви Освальд - его ликвидировали через два дня после задержания.

«Когда другие способы избавиться от неудобного президента исчерпаны, в ход идет старый добрый Ли Харви Освальд», - добавила Симоньян.

Покушение на Трампа произошло на митинге в городе Батлер. Злоумышленником оказался житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

США Убийства Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 09:03
«Лучшие электоральные практики». В Совфеде высмеяли слова Байдена о покушении на Трампа
Global Look Press
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Слова президента США Джо Байдена о покушении на политика-республиканца Дональда Трампа являются примером «лучшей электоральной практики». Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Он с иронией высказался о том, что Байден из-за недостатка фактов отказался назвать стрельбу на митинге в Батлере покушением на Трампа. Также глава государства пообещал провести с пострадавшим политиком телефонные переговоры.

«Лучшие электоральные практики США», - прокомментировал Клишас.

Стрельба произошла во время выступления Трампа на митинге в штате Пенсильвания. Злоумышленник открыл огонь из винтовки и пристрелил одного человека , тяжелые ранения также получили двое зрителей. Одна из пуль попала в Трампа - она задела ухо. Газета New York Post сообщила, что покушение на республиканца совершил 20-летний американец , который стрелял с крыши находившегося неподалеку производственного здания.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 08:52
«Он не перестанет бороться». Сын Трампа сделал заявление после покушения на отца
Global Look Press
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Дональд Трамп продолжит вести политическую борьбу и защищать интересы США даже после покушения. Такое заявление сделал сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший в соцсети Х.

«Он никогда не перестанет бороться за спасение Америки», - подчеркнул он.

Стрельбу на митинге экс-лидера США устроил житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из винтовки , в результате погиб один человек. Одна из пуль попала в ухо бывшему президенту США, стрелка ликвидировали. Дело буду расследовать как покушение на политика.

Экс-президент поблагодарил Секретную службу США за быстрое реагирование на стрельбу. Также он выразил соболезнования семье погибшего. Сейчас Трамп в безопасности и чувствует себя хорошо, ему оказали медицинскую помощь.

Племянник убитого президента Джона Кеннеди, кандидат в лидеры США Роберт Кеннеди-младший призвал граждан отказаться от любого насилия и помолиться за Трампа и его семью.

США Соцсети Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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