Ненависть разжигали. Захарова прокомментировала покушение на Трампа

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», - написала она.

Захарова сослалась на свое сообщение, опубликованное в мае, в котором она отмечала: в США открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты Дональда Трампа».

Покушение на Трампа произошло на митинге в городе Батлер, когда политик выступал под открытым небом. Злоумышленник, которым оказался житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс , сделал несколько выстрелов из винтовки , в результате погиб один человек , еще двое пострадали. Одна из пуль попала в ухо самому бывшему президенту США, но сейчас он в порядке.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге и заявил, что молится за Трампа. Происшествие будут расследовать как покушение на бывшего американского лидера.