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Обозреватель пояснил, что польская политика состояла в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло» и доказывать, кто сильнее «ненавидит русских и кто больше любит Америку с Украиной». По его словам, Польшу мало интересовало «собственное счастье», если появлялась возможность «насолить» России. Куляс добавил, что польские политики не заметили изменений в мире и продолжили проводить русофобскую политику.

Он напомнил о польском провале в американо-индийском торговом маршруте, из-за которого страна потеряла выгодные контракты и возможность экономического развития.

«Вместо китайского Шелкового пути, который планировалось протянуть до нашей Лодзи, мы получим американо-индийский Шелковый путь с конечной остановкой в Тель-Авиве», - указал журналист.

В итоге США, Китай, Израиль и Индия ничего не потеряли, в отличие от польской стороны, которая «проиграла больше всех», заключил эксперт.

Ранее журналист издания Люк Макги назвал ссору Украины и Польши подарком для России. По его мнению, из-за конфликта двух стран на Западе произошел раскол.