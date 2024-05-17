«Немыслимо». В Китае остались под большим впечатлением от внешности и харизмы Путина

«Российского лидера, как известно, в прошлом фотографировали без рубашки, чтобы подчеркнуть его имидж сильного человека, что было бы немыслимо для более сдержанного политического руководства Китая», - написал он.

Особенное внимание Путин получил от китайских женщин. Кира Че из Пекина предположила, что глава РФ часто занимается спортом. Он произвел на нее сильное впечатление. Также о Путине высказалась бухгалтер Линда Ли. По ее словам, президент России - очень привлекательный мужчина.

Ранее Путин во время беседы со студентами Харбинского политехнического университета заявил, что Москва и Пекин смогут многое, если объединят усилия в высокотехнологичных областях. Он обратил внимание на большой потенциал обеих стран.