17 мая 2024, 23:43

«Немыслимо». В Китае остались под большим впечатлением от внешности и харизмы Путина

РИА «Новости»
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Внешний вид, харизма и галантность президента России Владимира Путина во время его двухдневного визита в Китай приятно впечатлили местных жителей и журналистов. Об этом заявил обозреватель Digital Journal Людовик Эрет.

«Российского лидера, как известно, в прошлом фотографировали без рубашки, чтобы подчеркнуть его имидж сильного человека, что было бы немыслимо для более сдержанного политического руководства Китая», - написал он.

Особенное внимание Путин получил от китайских женщин. Кира Че из Пекина предположила, что глава РФ часто занимается спортом. Он произвел на нее сильное впечатление. Также о Путине высказалась бухгалтер Линда Ли. По ее словам, президент России - очень привлекательный мужчина.

Ранее Путин во время беседы со студентами Харбинского политехнического университета заявил, что Москва и Пекин смогут многое, если объединят усилия в высокотехнологичных областях. Он обратил внимание на большой потенциал обеих стран.

Россия Владимир Путин Китай
18 мая 2024, 00:05
Стали известны детали переговоров Путина и директора МАГАТЭ
РИА «Новости»
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсуждал с президентом России Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако не делал «предупреждений» об опасности ее быстрого перезапуска. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям», - сказал он.

По словам Гросси, у Путина есть собственное видение как у президента, а у него - как у техспециалиста. В диалоге с главой России поднимались общие темы. Например, «возможности того, может ли АЭС продолжать работать в прежнем режиме или нет». При этом конкретного сценария собеседники не рассматривали.

До этого издание New York Times выпустило материал с упоминанием поездки Гросси в РФ в марте, где он поговорил с Путиным. Журналисты отметили, что целью диалога было предупреждение президента об опасности быстрого запуска атомной электростации.

Ранее стало известно, что специалисты МАГАТЭ не нашли тяжелого вооружения на ЗАЭС, а также не зафиксировали признаков запуска дронов с площадки объекта. При этом в организации признались, что экспертам пока не разрешили осмотреть все помещения предприятия.

Россия Переговоры Владимир Путин АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
17 мая 2024, 21:01
Тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС обнаружили в секторе Газа
Unsplash
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Израильская армия обнаружила в секторе Газа тела троих заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября», - отметили представители армии Израиля.

Тела нашли с помощью данных, полученных в результате допросов пойманных в Газе радикалов. После опознания останков в израильском национальном институте судмедэкспертизы местные власти направили уведомления семьям убитых.

В октябре 2023 года президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель студентки Шани Лук. Глава государства сообщил, что девушку обезглавили.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
17 мая 2024, 20:23
Богоборческие деяния не забудут. В РПЦ высказались о сносе Десятинного монастыря в Киеве
РИА «Новости»
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Снос Десятинного монастыря в Киеве является преступлением наследников богоборцев. Такое заявление сделали в Синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Десятинный монастырь возвели на месте первой каменной церкви Древней Руси, построенной в X веке. Это место пользовалось особым почитанием среди киевлян и православных верующих по всему миру. Но это не остановило местные власти, которые с помощью тяжелой техники и вооруженных людей уничтожили церковное здание.

Жители украинской столицы приходят молиться на место, где стоял храм.

«Верующие Русской церкви, как и многих других поместных церквей, испытывают боль от очередного преступления, совершенного наследниками богоборцев», - отметили в РПЦ.

Там подчеркнули, что богоборческие деяния украинской власти не забудут. Все причастные ответят перед судом истории.

Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической УПЦ снесли ночью 17 мая.

РПЦ Преступления Киев УПЦ
17 мая 2024, 19:42
Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
Pxhere
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юрлиц. Информация об этом указана в арбитражной картотеке.

Под арест попали активы на 462,6 миллиона евро: ценные бумаги, недвижимость, деньги на счетах. В рамках принятого решения об обеспечительных мерах суд выдал шесть исполнительных листов.

Два года назад Европейский центральный банк оказывает сильное давление на банк UniCredit, вынуждая его покинуть Россию. При этом акции банка не собирались продавать российским бизнесменам, покупателей искали в Китае, Индии и Турции.

Ранее в России арестовали активы зарубежных банков JPMorgan и дочерней компании Commerzbank. Суд заморозил счета, акции, ценные бумаги и недвижимость.

Евро Банки Суд Россия Недвижимость Аресты

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