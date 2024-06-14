14 июня 2024, 01:21

«Немыслимо». Трампа возмутили корабли ВМС России у берегов Флориды

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу захода в порт Гаваны кораблей ВМФ России. Он заявил журналистам, что «это немыслимо», сообщило РИА «Новости».

«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», - заявил Трамп после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.

В порт Гаваны вошла группа российских военных кораблей, которые отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия. В тактическую группу входят атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков».

Отправку кораблей ВМФ России на Кубу расценили в США как сигнал президенту Джо Байдену.

США Куба Военные Корабли Флорида Россия Оружие
14 июня 2024, 02:12
Медведев рассказал, во что превратится Молдавия после евроинтеграции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Наиболее вероятным сценарием «евроинтеграции» для Молдавии будет ее превращение в северо-восточную окраину Румынии. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Он отметил, что оккупация Бессарабии бухарестским режимом - с 1918 по 1940 годы и с 1941 по 1944 годы - сопровождалась репрессиями и насильственной румынизацией населения.

«Было бы наивно полагать, что на сей раз отношение к молдавскому населению окажется принципиально иным», - написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ также заявил, что президент Молдавии Майя Санду является гражданкой Евросоюза и выпускницей Гарварда, которая ведет государство «прямиком в неоколониальное рабство».

Ранее лидер молдавской оппозиции Илан Шор призвал политиков постсоветских стран объединиться вокруг российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что глава РФ говорит правильные вещи, к которым нужно стремиться.

Дмитрий Медведев Молдавия Россия Евросоюз Владимир Путин
14 июня 2024, 02:09
Мелони упрекнула Байдена в неуважении к женщине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден опоздал на церемонию приветствия лидеров «Большой семерки» в Италии. Как сообщил телеканал Vista Agenzia Televisiva Nazionale, премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила в шуточной форме неудовольствие американскому лидеру.

«Вы не должны заставлять женщину так [долго] ждать», - заявила она при появлении Байдена, который прибыл на 20 минут позже назначенного времени.

Главы стран G7 провели встречу в пятизвездочном гостиничном комплексе на закрытом курорте Борго-Эньяциa близ побережья Адриатического моря.

Ранее Мелони заявила, что страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет поступлений от замороженных российских активов.

Президент США Джо Байден опоздал на церемонию приветствия лидеров «Большой семерки» в Италии. Как сообщил телеканал Vista Agenzia Televisiva Nazionale , премьер-министр страны Джорджа Мелони выразила в шуточной форме неудовольствие американскому лидеру.

США Италия Женщины Джо Байден
14 июня 2024, 01:26
«Далеко не цирк». Урсулу «Шапокляк» фон дер Ляйен не позвали на ужин в Евросоюз
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не позвали на неофициальный ужин лидеров стран Евросоюза, и это «далеко не цирк». Идет противостояние между главами ЕК и Евросовета, об этом на стриме 360.ru с Антоном Шестаковым рассказал политолог Геннадий Подлесный.

На предстоящем ужине лидеры старн ЕС планируют обсудить кандидатуры на ключевые посты. Фон дер Ляйен из списка участников мероприятия предложил исключить глава Евросовета Шарль Мишель, который якобы пытается помешать ей занять посл главы ЕК на второй срок.

«Это далеко не цирк. Противостояние идет, и идет как минимум в течение двух лет уже. Несколько слов о старухе Шапокляк, как вы ее назвали: ей 66 лет, а ее оппоненту Шарлю Мишелю 49. Поэтому он моложе, энергичнее и по своему статусу выше, чем фон дер Ляйен», - рассказал Подлесный.

Политолог отметил, что председатель Евросовета является самым старшим европейским чиновником, тогда как ЕК - это исполнительный орган. По словам собеседника 360.ru, конфликт начался из-за того, что Урсула фон дер Ляйен перестала согласовывать свои действия с ЕС, что вошло в противоречие с Уставом и традициями Европейского Союза.

«Такая ситуация не понравилась Шарлю Мишелю и не только ему. И, соответственно, здесь дело уже не в гендерном принципе, что победить должен мужчина. Речь идет о том, кто кому должен подчиняться, - пояснил Подлесный.

Еврокомиссия Чиновники Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
14 июня 2024, 01:18
МОК отдал Франции британскую медаль Олимпиады-1900 в велогонке
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900 в Париже. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, его слова передало издание Sport24.

Речь идет о медали, которую получил велосипедист из Великобритании Ллойд Хильдебранд. Он принял участие в состязаниях по велоспорту и приехал вторым в мужской гонке на 25 километров.

«Недавнее исследование пришло к выводу, что, хотя Хильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Парижа 1900 года», - заявил Адамс.

Теперь медаль, которую завоевал Хильдебранд, зачислят Франции.

Ранее стало известно, что МОК начнет контролировать соцсети спортсменов из России, которые будут участвовать в Олимпиаде в Париже. Он отметил, что речь идет о ситуациях, связанных с заключением договоров, публикациями с интернете и другими вопросами.

Великобритания Спортсмены Франция

Новости по теме