«Немыслимо». Трампа возмутили корабли ВМС России у берегов Флориды

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«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», - заявил Трамп после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.

В порт Гаваны вошла группа российских военных кораблей, которые отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия. В тактическую группу входят атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков».

Отправку кораблей ВМФ России на Кубу расценили в США как сигнал президенту Джо Байдену.