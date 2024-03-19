«Немного сварливый» крокодил на глазах посетителей укусил смотрителя зоопарка в Африке

Очередная группа туристов приехала в тематический парк посмотреть на рептилий. Смотритель вошел в вольер с нильским крокодилом длиной почти 4,6 метра и попытался расшевелить его, тыкая палкой. В какой-то момент животное набросилось на человека - стиснуло челюсти вокруг талии и паха.

Животное повалило смотрителя на землю, и к атаке присоединился второй крокодил. Посетители закричали, и хищники выпустили мужчину. Его увезли в больницу Виктории с травмой ноги.

«Крокодил просто предупреждал его. Если бы он хотел его убить, то, поверьте мне, это легко могло бы произойти. <…> Похоже, это был удачный день для проводника, и этот крокодил был немного сварливым», - сказал специалист по крокодилам.

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