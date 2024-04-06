06 апреля 2024, 23:04

«Немного боюсь умирать». Девушке из Нидерландов врачи одобрили эвтаназию из-за депрессии

Unsplash
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Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По словам психиатра 28-летней Зорайи тер Бик, ее состояние никогда не улучшится.

«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет, - заявил врач, наблюдавший пациентку в течение многих лет.

Девушка живет в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками. Она физически здорова, но несмотря на это планирует покончить с собой из-за депрессии, аутизма и пограничного расстройства личности.

«Я немного боюсь умирать, потому что это абсолютная неизвестность. Мы действительно не знаем, что будет дальше - или там вообще ничего нет? Это-то и пугает», - подчеркнула она.

Нидерланды в 2001 году стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию. Сейчас по меньшей мере восемь стран приняли аналогичное решение.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что люди имеют право на добровольный уход из жизни , если страдают неизлечимой болезнью, приносящей им нестерпимые мучения.

Болезни Врачи Нидерланды Депрессия
07 апреля 2024, 00:07
Власти Молдавии похоронили шансы на сотрудничество с Россией
РИА «Новости»
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Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) похоронила шансы на политическое и экономическое сотрудничество с Россией. В будущем сложившуюся ситуацию придется исправлять, заявил в Telegram-канале оппозиционный политик Илан Шор.

Оппозиционер опубликовал пост в честь 32-й годовщины установления дипломатических отношений между Молдавией и Россией, Шор считает это важным моментом в истории.

«Был создан задел для дальнейшего политического и экономического сотрудничества, которое нынешняя власть, впрочем, успешно похоронила», - написал Шор.

Политик считает, что будущее Молдавии не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС. Шор отметил, что ПСД продолжит сжигать мосты с Россией, и оппозиции в будущем придется из восстанавливать и делать еще «прочнее и надежнее».

Власти Молдавии не видят предпосылок для улучшения отношений с Россией, пока продолжается российско-украинский конфликт. Парламент республики намерен продолжить денонсирование соглашений с СНГ.

Отношения Молдавия Россия Евросоюз НАТО
06 апреля 2024, 22:45
Машина протаранила толпу демонстрантов в Тель-Авиве
Freepik
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Машина протаранила толпу протестующих в Тель-Авиве, пострадали два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram-канале.

Тысячи активистов собрались в центре города спустя полгода с атаки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. Манифестанты требовали проведения досрочных выборов и незамедлительного освобождения заложников, которых до сих пор удерживают в Газе.

Как сообщило агентство, на момент окончания акции протеста в Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу демонстрантов. В итоге одна женщина попала в больницу, еще два человека получили легкие травмы.

Водитель автомобиля не стал останавливаться после столкновения с людьми. Машину остановили полицейские через несколько минут после ЧП.

Митинг проходил рядом с правительственными зданиями, где находится штаб оборонительного ведомства страны. На месте событий дежурили врачи и полицейские. Правоохранители перекрыли движение в центре города и поставили ограждения.

В декабре 2023 года стало известно, что две россиянки из Израиля, которых освободили из плена ХАМАС, выступили на акции протеста в Тель-Авиве. Митинг устраивали в поддержку близких и семей заложников.

Израиль Протесты Машины Митинги
06 апреля 2024, 21:00
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе
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Азербайджанские военные атаковали из стрелкового оружия позиции на армянской границе. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Армении.

По информации оборонного ведомства, ВС Азербайджана открыли огонь по позициям в Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

Армянские военнослужащие также засекли передвижение автомобильной техники в направлении Ишханасара. По данным МО, азербайджанские военные начали стягивать ее в период с 21:00 до 23:00 (с 20:00 до 22:00 по московскому времени).

Армянская сторона назвала действия ВС Азербайджана провокацией.

Ранее два государства обвинили друг друга в обстреле границ. В армянском МО указали, что 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа азербайджанцы открыли огонь по позициям соседней страны.

В оборонном ведомстве Азербайджана это сообщение опровергли и предположили, что ВС Армении предприняли попытку усовершенствовать траншеи перед позициями.

Армения Военные Азербайджан
06 апреля 2024, 20:49
Грету Тунберг задержали на протестной акции в Нидерландах
РИА «Новости»
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Полиция Нидерландов задержала активистку Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.

Демонстранты выступили против субсидирования использования ископаемого топлива в климатической политике. В знак протеста активисты попытались перекрыть перекресток между улицами Корт-Вурхаут и Конингскаде, а также автомагистраль А12.

Сама Тунберг заявила, что задержание прошло мирно. Вместе с ней правоохранители остановили и других активистов.

В ноябре 2023 года выступление Тунберг в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. Активистка пришла на климатический митинг с черно-белым шарфом Палестины. Сначала Тунберг высказалась в защиту климата, а затем пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде.

Протесты Нидерланды Грета Тунберг

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