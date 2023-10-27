Немку объявили в Турции «королевой отеля»

«Мне нравится Турция и климат в стране. Для моего здоровья лучше находиться здесь, чем в Германии. Когда я не смогла прилететь в Турцию во время пандемии коронавируса, этот год был для меня очень тяжелым», - рассказала немка.

Владельцы гостиницы решили выразить признательность туристке из Германии, которая постоянно останавливалась у них. Они торжественно вручили ей грамоту и объявили «королевой отеля». В ответ, Сабина Дэниэлс назвала сотрудников отеля «второй семьей».

МИД РФ ранее заявил, что с января по сентябрь текущего года Россия выдала в странах Европы на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период в 2022 году.