Немецкую армию унизили на весь мир

«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», - написали авторы статьи.

Журналисты уточнили, что доступ к секретному контенту смогли закрыть только вечером 3 мая.

По данным издания Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренними сведениями в течение нескольких месяцев находились в общественном пространстве, с ними мог ознакомиться кто угодно.

Ранее немецкий офицер, которого обвинили в шпионаже в пользу России , признался, что готовился передать РФ военную информацию об украинском конфликте. По его словам, он хотел таким образом предотвратить угрозу ядерной войны.