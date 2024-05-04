04 мая 2024, 18:24

Немецкую армию унизили на весь мир

Global Look Press
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Командование бундесвера потерпело унизительный удар из-за утечки записей секретных видеосовещаний. Материалы военных мог найти любой желающий, сообщила газета Express.

«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», - написали авторы статьи.

Журналисты уточнили, что доступ к секретному контенту смогли закрыть только вечером 3 мая.

По данным издания Focus, тысячи ссылок на видеозаседания бундесвера с внутренними сведениями в течение нескольких месяцев находились в общественном пространстве, с ними мог ознакомиться кто угодно.

Ранее немецкий офицер, которого обвинили в шпионаже в пользу России , признался, что готовился передать РФ военную информацию об украинском конфликте. По его словам, он хотел таким образом предотвратить угрозу ядерной войны.

Германия Военные
05 мая 2024, 01:23
ХАМАС согласился освободить израильских заложников в обмен на временное прекращение огня
Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника в рамках сделки с Израилем по прекращению огня. Подробности сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«ХАМАС согласен освободить 33 израильских заложника на „первом этапе“ [соглашения]. Эта позиция отличается от предыдущей», - отметил источник.

Он пояснил, что ранее ХАМАС заявлял, что в заложниках находятся всего 20 израильтян, потом, видимо, смогли «найти остальных мирных жителей».

Делегация палестинского движения прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня через египетских посредников. В Египте обсудят развитие событий в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах и ликвидирует остатки ХАМАС. Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение похищенных, подчеркнул политик.

Израиль Египет Войны Переговоры Биньямин Нетаньяху
04 мая 2024, 22:37
Посол Нидерландов закончил свою работу в России
Freepik
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Нидерландский посол в РФ Хиллес Бесхоор Плух заканчивает свою работу в России. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства Нидерландов в Москве.

Перед уходом Плух поучаствовал в церемонии возложения цветов по случаю нидерландского Дня поминовения павших. В дипмиссии отметили, что памятное событие отмечают в Нидерландах 4 мая. В это время местные жители вспоминают погибших во времена Второй мировой войны и других конфликтов. Каждый год в эту дату работники посольства Нидерландов в Москве собираются на Введенском кладбище у надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса. Там Плух возложил венок к могиле после двух минут молчания.

В декабре прошлого года стало известно, что Владимир Тарабрин занял пост посла в Нидерландах и постоянного представителя России при ОЗХО. Указ подписал лидер РФ Владимир Путин. Также президент освободил от этих должностей предшественника Тарабрина Александра Шульгина.

Россия Работа Нидерланды
04 мая 2024, 21:43
Садик Хан в третий раз победил на выборах мэра Лондона
Freepik
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Кандидат от партии лейбористов Садик Хан по итогам выборов, прошедших 2 мая, останется на должности лондонского мэра. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Хан побеждает в гонке за пост мэра Лондона, после объявления [итогов] всех 14 избирательных округов», - сообщили в публикации.

За Хана проголосовали 43% жителей, а соперница нынешнего градоначальника Сьюзан Холл от партии консерваторов набрала 32,6% голосов. Общая явка составила 40,5%.

Это будет третий срок Хана на посту, впервые он стал мэром в 2016 году, когда сменил Бориса Джонсона. Со времен учреждения должности еще никто не занимал этот пост более двух раз.

Ранее стало известно, что британская Консервативная партия проиграла на региональных выборах по итогам подсчета голосов, поданных в 102 из 107 местных органов власти. Она лишилась более 448 мест в муниципальных, местных и региональных советах. Как отметили местные СМИ, неудача консерваторов оказалась самой громкой за последние десятилетия.

Лондон Великобритания Выборы
04 мая 2024, 20:45
Десятки человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Аргентине
РИА «Новости»
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Десятки жителей Буэнос-Айреса прошли в шествии «Бессмертный полк». Акцию проводят в Аргентине в 10-й раз, сообщило РИА «Новости».

«Мероприятие помимо Буэнос-Айреса проходит также в городах Мар-дель-Плата, Парана, Обера, Росарио, Комодоро-Ривадавия и Ушуайя», - сообщила агентству глава координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

Участники акции прошли вокруг центральной площади аргентинской столицы. Они пели песни военных лет и рассказывали о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну. Прохожие узнавали причину мероприятия, некоторые присоединялись к шествию, рассказал корреспондент РИА «Новости».

Центральный штаб «Бессмертного полка» отказался от проведения шествия в очном формате в 2024 году. Такое решение приняли из-за угрозы безопасности.

Аргентина Бессмертный полк Военные Песни Войны Великая Отечественная война

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