Когда Карл-Эриван Хауб исчез, то власти поручили найти бизнесмена. Поиски вели шесть дней, к ним подключили пять вертолетов. Спасатели полностью обследовали альпийскую местность, но так и не обнаружили тело предпринимателя. На тот момент ему было 58 лет. После происшествия мужчину посчитали мертвым.

Однако все изменилось после расследования телеканала RTL и журнала Stern. Журналисты выяснили, что миллиардер живет в Москве вместе с молодой любовницей по имени Вероника Ермилова. По предварительным данным, он за три дня до исчезновения звонил девушке, один из телефонных разговоров длился больше часа.

По неуточненной информации, Ермилова была руководителем ивент-агентства в Петербурге, которое организовывало пешие и лыжные экскурсии для альпинистов. Помимо этого, Веронику заподозрили в связях с ФСБ РФ.

Хауб был управляющим директором и совладельцем немецкого гиганта супермаркетов и розничной торговли Tengelmann Group. У него остались жена и двое детей, а также большая организация, в которой работали примерно 75 тысяч сотрудников.

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский тоже может сбежать из страны. По его прогнозу, это произойдет уже этой осенью.