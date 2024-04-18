18 апреля 2024, 04:41

Немецкого миллиардера заподозрили в инсценировке смерти и побеге в Москву к любовнице

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Немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, которого еще в 2018 году признали мертвым после катания на лыжах в Альпах, нашли в Москве у любовницы. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Когда Карл-Эриван Хауб исчез, то власти поручили найти бизнесмена. Поиски вели шесть дней, к ним подключили пять вертолетов. Спасатели полностью обследовали альпийскую местность, но так и не обнаружили тело предпринимателя. На тот момент ему было 58 лет. После происшествия мужчину посчитали мертвым.

Однако все изменилось после расследования телеканала RTL и журнала Stern. Журналисты выяснили, что миллиардер живет в Москве вместе с молодой любовницей по имени Вероника Ермилова. По предварительным данным, он за три дня до исчезновения звонил девушке, один из телефонных разговоров длился больше часа.

По неуточненной информации, Ермилова была руководителем ивент-агентства в Петербурге, которое организовывало пешие и лыжные экскурсии для альпинистов. Помимо этого, Веронику заподозрили в связях с ФСБ РФ.

Хауб был управляющим директором и совладельцем немецкого гиганта супермаркетов и розничной торговли Tengelmann Group. У него остались жена и двое детей, а также большая организация, в которой работали примерно 75 тысяч сотрудников.

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский тоже может сбежать из страны. По его прогнозу, это произойдет уже этой осенью.

Побеги Москва
18 апреля 2024, 03:17
Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп дяди, чтобы оформить на него кредит
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Женщина привезла труп своего дяди в банк в Рио-де-Жанейро, чтобы оформить на него кредит. Об этом рассказали в газете Vanguardia со ссылкой на видео, которое записали сотрудники банковского учреждения.

По словам журналистов, местная жительница приехала в банк с телом 68-летнего мужчины. Труп находился в инвалидной коляске. Женщина решила взять кредит на покойного дядю размером в 17 тысяч бразильских реалов (чуть больше 300 тысяч рублей).

«Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову… мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (документы на оформление кредита - прим. ред.)», - сказано в публикации.

Работники банка поняли, что мужчина не реагирует на происходящее и вызвали ему бригаду скорой помощи. Помимо этого, на место происшествия позвали полицейских.

«Медицинские работники определили, что мужчина был мертв уже несколько часов», - написано в материале.

В итоге женщину обвинили в мошенничестве и «осквернении тела» родного дяди.

Ранее пожилой мужчина в США попытался купить ребенка у матери в магазине. Он предложил женщине 100 тысяч долларов.

Банки Женщины Кредиты Мужчины
18 апреля 2024, 03:10
Наоми Уоттс привела на показ мод дочь, которая раньше была сыном
Global Look Press
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Британская актриса Наоми Уоттс посетила показ мод с 12-летним сыном, переодетым в девочку. Кадры с мероприятия она опубликовала в Instagram*.

Мальчика звали Сэмюэл, но теперь он стал девочкой по имени Каи. Ребенок занимается балетом и переживает, что общественность увидит его без макияжа. Подросток боится, что кто-то заметит в его внешности биологическую предрасположенность к противоположному полу.

Сама Наоми Уоттс подчеркнула, что ее сын называет себя девочкой, которая родилась в чужом теле. Сэмюэл это чувствовал еще с ранних лет.

Актриса старается поддерживать чадо и не против его экспериментов с самоопределением и внешностью. Она позволяет ребенку отращивать волосы, делать маникюр и краситься. Более того, женщина самостоятельно покупает наследнику косметику.

Ранее стало известно, что в парламент Швеции принял закон, облегчающий юридическую смену пола подросткам от 16 лет. Для этой процедуры людям достаточно обратиться к врачу.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Мода Дети
18 апреля 2024, 00:55
Подросткам в Швеции разрешат менять пол с 16 лет без операции
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Парламент Швеции проголосовал за закон, благодаря которому юридический процесс смены пола для подростков от 16 лет будет проходить в облегченной форме. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)», - сказано в публикации.

Новый закон поддержали 234 депутата, 94 парламентария выступили против. Инициатива вступит в силу 1 июля 2025 года.

Ранее певица Марина Девятова обсудила с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой смену пола у детей на Западе. По ее словам, подобного нет ни в одной мировой религии. Бог не придумал появления потомства у однополых пар. Артистка отметила, что если речь идет о смене пола у несовершеннолетних, то это уже сатанизм.

Дети Законы Швеция Запад
18 апреля 2024, 00:52
Обыски прошли в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии»
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Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild, это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

По информации журналистов, обыскивать кабинеты начали в 09:00 по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии Ганновере.

Депутата Ансгара Шледде лишили неприкосновенности по подозрению в незадекларированных пожертвованиях, сумма которых составила 48 тысяч евро.

Шледде занимает пост заместителя председателя АдГ в Нижней Саксонии и решил выдвинуться на место председателя в следующие выходные.

Ранее стало известно, что действия старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне в Германии проверят из-за жалобы двух человек , среди которых оказался российский предприниматель Алишер Усманов. Сотрудников ведомства заподозрили в препятствовании правосудию.

Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild , это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

Германия Депутаты

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