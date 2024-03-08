08 марта 2024, 03:55

Немецкий журналист рассказал о мытарствах по дороге в Калининград

РИА «Новости»
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Туристы из Германии сталкиваются с определенными сложностями при поездке в Россию. О своих мытарствах по пути в Калининград рассказал немецкий журналист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung.

Сложности начались уже на этапе покупки билета. В Берлине в турбюро путешественнику заявили, что билеты в Россию не продаются по «этическим причинам». Добраться из Польши в Калининград поездом тоже не получится.

«На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», - поделился журналист.

Электронное письмо с отказом продавать билет подписали украинским нацистским лозунгом, отметил Энгельхардт.

Турист отметил, что визу в Россию он получил без проблем. До Гданьска он добрался на поезде, а потом на автобусе доехал до Калининграда.

Правительство Литвы с 1 марта запретило россиянам , следующим в Калининград по железной дороге, выходить на станциях Кяна и Кибартай.

Германия Туризм Дороги Россия Поезда Польша Калининград
08 марта 2024, 04:47
Самолет в США потреял колесо при взлете
Freepik
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Самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию во время взлета потерял шину. Из-за этого воздушному судну пришлось быстро приземлится в Лос-Анджелесе. Об этом рассказали журналисты телеканала NBC Los Angeles.

«У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами», - сообщили в воздушной гавани после происшествия.

Как заявили в пожарной службе Лос-Анджелеса, самолет перенаправили в этот город после сообщения о ЧП. В итоге он благополучно сел в аэропорту, пострадавших нет. Упавшую шину нашли в воздушной гавани Сан-Франциско.

Ранее в самолет Air Canada попала молния в тот момент, когда он вылетал из города Ванкувера в Канаде. Очевидцы засняли случившееся на видео.

Очевидцы засняли видео с земли. На нем видно, как у самолета выпадает шина и летит вниз. На борту находились 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре летчика.

США Видео Самолеты
08 марта 2024, 00:27
«Подарок Путину». Россия получит преимущество от решения Байдена по СПГ
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Россия выиграет от введения президентом Джо Байденом запрета на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в эфире телеканала Fox заявил лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса США Стив Скализ.

«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», - отметил он.

По его словам, это решение негативно скажется на уровне жизни простых американцев, при этом популярность кандидата в президенты США Дональда Трампа продолжит расти.

Ранее обозреватель Hrot24 Франтишек Новак заявил, что мораторий на новые сделки по экспорту газа пойдет на пользу России и позволит ей заработать больше денег. Из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Особенно сильно пострадают Германия и Чехия.

США Экспорт Газ Россия Владимир Путин Джо Байден
08 марта 2024, 00:25
Жители Одесской области сообщили о серии взрывов
Unsplash
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Жители Одесской области услышали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

Из ресурса по оповещению населения следует, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны.

Взрывы
08 марта 2024, 00:19
Милонов предложил дарить женщинам на 8 Марта беременность
Freepik
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Самый подходящий подарок для женщины на 8 Марта — это новая беременность. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова передало издание «Говорит Москва».

Самый подходящий подарок для женщины на 8 Марта - это новая беременность. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова передало издание «Говорит Москва».

«Я считаю, что лучший подарок для женщины - это новая беременность. Ребенок - это самая настоящая радость, от бухла - похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно», - заявил он.

Депутат призвал отказаться от большого количества алкоголя в такой праздник. Исключением может стать «бутылочка шампанского». По мнению парламентария, зачатия в пьяном виде не должно произойти. Трезвые женщины - «это прекрасно», считает Милонов.

Ранее депутат призвал привлекать к ответственности курящих беременных женщин и отказывать им в покупке табачной или никотиносодержащей продукции. Также он потребовал не продавать сигареты матерям с детьми, потому что курение родителей негативно отражается на несовершеннолетних. Помимо этого, парламентарий возмутился легкодоступным расположением алкоголя в супермаркетах.

Дети Беременность Женщины Депутаты 8 Марта

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