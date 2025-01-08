Немецкий политик снялся с выборов в Бундестаг из-за пошлых комментариев моделям OnlyFans
Немецкий политик Бернд Фогель снял свою кандидатуру на Парламентских выборах 2025 года после скандала, разгоревшегося из-за его комментариев в социальной сети X под постами OnlyFans-моделей. Об этом сообщило издание Nordsee-Zeitung.
По данным издания, 75-летний представитель партии «Альянс Германии» оставил неприличные комментарии под фотографиями молодых девушек.
«Я хочу поцеловать твою вагину», - написал политик под фото модели Люси Лемос.
Многие пользователи назвали высказывания Фогеля мерзкими. Когда поведение мужчины высмеяли, он сам отозвал свою кандидатуру на выборах, сообщил Ura.ru.
Ранее в центр секс-скандала попал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил его в причастности к массовым изнасилованиям в 2008–2013 годах. Стармер назвал заявление бизнесмена ложью. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж потребовал начать публичное расследование.