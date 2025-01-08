Немецкий политик снялся с выборов в Бундестаг из-за пошлых комментариев моделям OnlyFans

В Великобритании почти тридцать человек оказались в ловушке в высокогорном пабе из-за снежной бури. Им пришлось провести там несколько дней, сообщил канал BBC.

Паб Tan Hill Inn расположен в живописном уголке Йоркшир-Дейлс, в ста километрах от Манчестера, на высоте 528 метров над уровнем моря. Однажды в разгар снежной бури это заведение оказалось забаррикадированным сугробами и стало фактически снежной ловушкой для почти тридцати человек - 23 посетителей и шести работников. Метель утихла только через четыре дня.

Посетители не могли выйти, но это не вызвало у них особого недовольства. Несмотря на вынужденную изоляцию, они смогли найти общий язык и стали близкими друзьями.

«Мы все обменялись номерами, рассказами о жизни, смеялись, плакали», - вспоминали гости заведения.

Это уже не первый случай, когда паб сталкивается с подобными трудностями. В ноябре 2021 года 60 посетителей были также застигнуты бураном.

Ранее власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури. Автовладельцам посоветовали убрать свои автомобили с дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение экстренных служб. В пригороде Вашингтона в продуктовых магазинах уже ощущается нехватка товаров. Горожане активно раскупают хлеб, мясо, воду, колбасы. Также наблюдается повышенный спрос на туалетную бумагу и бумажные полотенца.

По словам экспертов, сильный шторм обрушится на территорию примерно 12 штатов США , что приведет к выпадению снега и образованию льда. Метеорологи предупреждают о возможных порывах ветра скоростью до 65 километров в час.