07 мая 2024, 09:28

Немецкий офицер призвал поставить на воинский учет всех граждан ФРГ

Global Look Press
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Вооруженным силам Германии нужно дать возможность поставить на учет всех пригодных к службе граждан. Такое мнение высказал глава Союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер. Его слова передал телеканал ARD.

Вюстнер подчеркнул, что воинский призыв имеет ряд преимуществ. Но для его введения нужно обоснование, указал полковник.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личным составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», - добавил он.

Вюстнер также поддержал начатую главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию вооруженных сил. У бундесвера должна быть возможность собирать данные о пригодных к службе мужчинах, подытожил он.

Воинский призыв в Германии отменили летом 2011 года. Страна полностью перешла к профессиональной армии.

Канцлер Олаф Шольц на переговорах с лидерами прибалтийских государств заявил, что 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы прийти на помощь союзникам.

Германия Военные
08 мая 2024, 14:07
Названы даты проведения саммита НАТО в Вашингтоне
РИА «Новости»
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Лидеры стран НАТО станут участниками саммита, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Председателем встречи станет генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Информационную программу организаторы пообещали опубликовать позднее, но сразу предупредили, что первый день посвятят 75-летию образования НАТО. Поэтому официальные мероприятия саммита начнутся только с 10 июля.

США НАТО
08 мая 2024, 13:57
Тело последнего погибшего при обрушении моста в Балтиморе извлекли из воды
Global Look Press
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Тело шестого человека, которого считают последним погибшим при обрушении моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, извлекли из воды. Об этом сообщил телеканал CNN.

Спасатели нашли 37-летнего Хосе Минора Лопеса из Балтимора. Он погиб при катастрофе на автомобильном мосту, в который врезалось грузовое судно Dali, шедшее под флагом Сингапура. По данным телеканала, у мужчины остались трое детей.

«Это ознаменовало мрачную веху в длящейся несколько недель спасательной операции», - заявил корреспондент телеканал.

ЧП произошло 26 марта, когда судно Dali потеряло управление. Жертвами трагедии стали шесть человек, еще один получил травмы.

Власти штата Мэриленд опровергли версию о теракте. В отчете агентства США по безопасности инфраструктуре отмечали, что экипаж предупредил власти об угрозе столкновения.

В конце марта в штате Оклахома грузовое с удно врезалось в автомобильный мост. Движение на нем приостановили.

США Катастрофы Обрушения
08 мая 2024, 13:14
Россия направит Польше запрос о якобы задержанном дезертире
Global Look Press
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Дипломаты не получали информацию о якобы произошедшем задержании российского солдата на границе Польши и Белоруссии. Посольство России в Варшаве заявило, что сделает консульский запрос по этому поводу, сообщило РИА «Новости».

«Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала», - заявили в диппредставительстве.

В случае задержания Польша в соответствии с консульской конвенцией от 1992 года должна была уведомить о нем Россию. Посольство заявило, что не получало никакой информации. Оно направит запрос в польский МИД, чтобы прояснить ситуацию.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера объявил о задержании в Подляском воеводстве российского военного , который якобы переоделся в гражданскую одежду и незаконно перешел польско-белорусскую границу. Польские пограничники заявили, что 41-летний мужчина имел при себе документы, в том числе контракт на военную службу.

Дипломатия Военные Международные отношения Россия Польша
08 мая 2024, 12:51
Песков заявил об успешности ЕАЭС в ответ на вопрос о риске приостановки членства Армении
РИА «Новости»
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Интеграционный процесс в рамках Евразийского экономического союза можно назвать весьма успешным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так официальный представитель Кремля прокомментировал вопрос о возможности приостановки участия Армении в ЕАЭС, сообщило РИА «Новости».

«В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие странам-участницам», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что это знают все страны - участницы ЕАЭС. По мнению представителя Кремля, в ежегодных темпах роста ВВП этих государств доля этого интеграционного процесса весьма заметна.

Развитие этого объединения - в интересах всех его участников, добавил пресс-секретарь президента России.

В среду, 8 мая, в Москве состоится юбилейный саммит ЕАЭС. Он пройдет под председательством премьера Армении Никола Пашиняна. Республика председательствует в ЕАЭС в этом году, но саммит решили провести в российской столице.

В нем примут участие президенты Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Заседания организуют в расширенном и узком составах.

Армения Россия Никол Пашинян

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