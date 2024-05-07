Немецкий офицер призвал поставить на воинский учет всех граждан ФРГ

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Вюстнер подчеркнул, что воинский призыв имеет ряд преимуществ. Но для его введения нужно обоснование, указал полковник.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личным составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», - добавил он.

Вюстнер также поддержал начатую главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию вооруженных сил. У бундесвера должна быть возможность собирать данные о пригодных к службе мужчинах, подытожил он.

Воинский призыв в Германии отменили летом 2011 года. Страна полностью перешла к профессиональной армии.

Канцлер Олаф Шольц на переговорах с лидерами прибалтийских государств заявил, что 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы прийти на помощь союзникам.