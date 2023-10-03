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«Необходимо также учитывать, что в долгосрочной перспективе кадровые резервы Украины исчерпаются, и существует риск высоких демографических потерь», - предупредил он.

Офицер призвал, анализируя ситуацию, обратить внимание на другие факторы помимо поставок вооружений. Он заявил, что из-за потери человеческих ресурсов киевский режим не заинтересован в затяжном конфликте, как и Запад. Вольфганг Рихтер посоветовал разработать другой сценарий поддержки и подумать одновременно над продолжением помощи Украине и способами остановить конфликт.

Полковник назвал встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в Киеве символической. Тот факт, что представители некоторых государств не приехали на нее, показал, что солидарность Запада в поддержке Украины дала трещину. Вольфганг Рихтер особенно выделил Польшу, Словакию, Венгрию и США, которые решили сократить военную помощь киевскому режиму.

Население Украины сократилось до 23 миллионов человек , из которых только 3,5 миллиона подлежат мобилизации. Издание Le Monde предупредило, что многие сбежавшие на Запад женщины с детьми не вернутся на родину.