Немецкий IT-гигант перекроет доступ к облачным сервисам для россиян

С 20 марта немецкая IT-компания SAP ограничит доступ к своим облачным услугам для россиян. Об этом сообщил РБК , ссылаясь на копию письма производителя к клиентам дочернего предприятия САП СНГ.

Немецкая компания призвала российских пользователей выгрузить все необходимые данные из облака SAP, чтобы не потерять информацию. В документе IT-гигант указал на готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

После этой меры немецкая компания полностью покинет российский рынок. При этом некоторые крупные отечественные организации пока продолжает пользоваться услугами IT-гиганта.

SAP - крупный поставщик приложений для бизнеса, в том числе речь идет о системе взаимоотношений с клиентами - CRM. До принятия решения об уходе с российского рынка компания имела в РФ общей сложности около 1,5 тысячи клиентов.

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