Немецкий город-побратим Красногорска пришлет письмо с соболезнованиями в связи с терактом

«Ассоциация „Круг друзей Хехштадта - Красногорска“ готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска», - рассказал журналист по просьбе второго мэра города Гюнтера Шульца.

Сам Штриенц не раз посещал Красногорск вместе с делегациями или в рамках студенческих обменов. И сейчас он продолжает поддерживать частные контакты с некоторыми знакомыми из города-побратима в России.

Города-побратимы связывает многолетняя дружба, которая берет начало еще в 1996 году. После начала специальной военной операции отношения между ними оказались заморожены.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall, а также всему народу России.