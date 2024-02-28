Немецкий фрегат по ошибке атаковал БПЛА союзников в Красном море

Немецкий военный корабль находился здесь в рамках ближневосточной миссии «Аспидес», в его задачи входило противостояние йеменским хуситам.

«Немецкий военный корабль еще в понедельник заметил в зоне операции дрон, который сначала не мог быть соотнесен ни с одной страной-союзницей. На этом основании „Гессен“ попытался сбить этот дрон, однако этого сделать не удалось», - уточнили в военном ведомстве.

Позднее выяснилось, что БПЛА принадлежал одной из стран-союзников, но в Минобороны ФРГ не стали уточнять, к какой именно. При этом Штемпфель подчеркнул, что о запуске аппарата им также не сообщили.

Известно лишь, что в регионе сейчас находятся военные беспилотники США, но они не имеют никакого отношения к операции.

Ранее старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров допустил причастность США к ударам по интернет-кабелям в Красном море.