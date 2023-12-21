21 декабря 2023, 08:52

Немецкий бизнесмен жестко ответил Блинкену из-за Украины

РИА «Новости»
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Сотни тысяч жителей Украины погибли в спровоцированном США конфликте, к которому сама республика не имела никакого отношения. Об этом в социальной сети X написал немецкий предприниматель Ким Дотком.

Таким образом он отреагировал на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, который указал на отсутствие у Штатов «волшебного горшка с деньгами» для выделения помощи Украине.

«Для вас волшебного горшка нет, извините, Украина! Никогда не доверяйте американскому правительству. Из-за прокси-войны США уже погибли сотни тысяч украинцев, хотя она никогда не касалась самой Украины. Вы полностью облажались», - заявил Дотком.

Бизнесмен напомнил, что в начале конфликта США использовали риторику о нерушимой поддержке Украины и готовности выделять деньги столько, сколько потребуется, но сейчас оно сильно поменялась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большая часть выделяемой американской помощи остается внутри самих США.

США Украина
21 декабря 2023, 07:58
Индонезия обвинила «амбициозный» НАТО в конфликте на Украине
РИА «Новости»
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Амбиции НАТО привели к конфликту на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто.

Как он отметил, что его страна уважает суверенитет других государств. Это одно из фундаментальных принципов внешней политики. Поэтому, по его словам, Индонезия в состоянии понять проблему России и Украины.

«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной - ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», - сказал Кристианто.

Он подчеркнул, что самой Индонезии тоже необходимо обратить внимание на защиту собственного суверенитета. Страна должна дать понять другим, что у нее есть независимость.

В России создадут Ленинградский и Московский военные округа. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, такую меру приняли на фоне вступления Финляндии в НАТО.

Амбиции НАТО привели к конфликту на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил генсек правящей партии Индонезии - Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто.

Индонезия Россия НАТО Украина
21 декабря 2023, 07:30
Вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков назвали частью кампании Запада против РФ
Pxhere
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Появившиеся в западных СМИ данные о якобы угрозе для Дании со стороны российских рыбаков направлены на разрушение отношений РФ с Фарерскими островами. Ве это — часть европейской кампании против Москвы. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Появившиеся в западных СМИ данные о якобы угрозе для Дании со стороны российских рыбаков направлены на разрушение отношений РФ с Фарерскими островами. Ве это - часть европейской кампании против Москвы. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Отношения между Россией и Фарерскими островами основываются еще на соглашении Советского Союза, Дании и местного правительства островов, а также на положении о взаимных отношениях в области рыболовства от 1977 года.

«В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон», - напомнила дипломат.

Уже 47-я по счету сессия комиссии России и Фарерских островов по рыболовству прошла в декабре. Во время заседания стороны согласовали все квоты на наступающий год, добавила Захарова.

Датский научный сотрудник Флемминг Сплидсбоэль отметил, что Дания оказалась в глупом положении из-за того, что России удалось продлить соглашение по рыболовству на фоне конфликта на Украине. По его мнению, РФ якобы «может шпионить за Западом» через Фарерские острова.

Дания Мария Захарова Международные отношения Россия Запад МИД РФ
21 декабря 2023, 07:28
Бывшего президента Банка Латвии отправили в тюрьму за взятку в форме турпутевки
РИА «Новости»
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Рижский районный суд в Юрмале приговорил бывшего президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса к шести годам тюрьмы и конфискации имущества за взяточничество. Он не признал вину и решил обжаловать приговор, сообщил «Sputnik Латвия».

Илмарса Римшевичса обвиняли в отмывании преступных доходов, получении взяток от Trasta Komercbanka деньгами и в виде оплаченных путешествий. Банк неоднократно просил его повлиять на решения надзирающей Комиссии по рынку финансов и капитала. Суд признал бывшего главу Центробанка виновным, отправил на шесть лет в тюрьму, установил еще год надзора и объявил о конфискации имущества.

Его сообщника предпринимателя Мариса Мартинсонса приговорили к пяти годам тюрьмы. Мужчину обвиняли в посредничестве при передаче взяток. Оба подсудимых не признали вину. Их адвокаты заявили журналистам, что обжалуют вердикт.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника миграционного управления. Его заподозрили в причастности к организации нелегальной миграции.

Суд Латвия Коррупция Приговоры
21 декабря 2023, 07:23
Макрон признал провал попыток сдерживания России
РИА «Новости»
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Евросоюзу необходимо продолжать помогать Украине, даже если позиция США изменится, потому что это вопрос собственной безопасности. Об этом в эфире телеканала France 5 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, поддержка киевского режима станет для ЕС одним из главных вопросов в 2024 году. При этом политик признал, что некоторые государства в сообществе сомневаются в целесообразности выделения денег.

«Европейская безопасность стоит на кону. Даже если в США поменяют свою позицию, то для ЕС это вопрос способности выбирать собственное будущее и вопрос безопасности», - подчеркнул президент.

Также Макрон признал, что Европа «не преуспела» в сдерживании России, а многие из попыток давления просто провалились.

Ранее французский лидер не исключил приглашения российского коллеги Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в 2024 году.

Эммануэль Макрон Россия Франция

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