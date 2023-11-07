Немецкий бизнесмен раскрыл отношение США к возможному переизбранию Зеленского

«Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», - заявил он.

Зеленский накануне отказался проводить выборы президента в 2024 году. По его словам, сейчас неподходящее время для голосования.

Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте 2024 года. Однако их проведению помешает объявленное в стране военное положение. При этом в Верховной раде появилась информация, что Зеленский начал готовиться к выборам. Якобы такое поручение он дал офису президента.