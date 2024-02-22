22 февраля 2024, 01:45

Немецкие студенты зааплодировали при упоминании о жертвах Холокоста

РИА «Новости»
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В Германии студенты висбаденского техучилища позволили себе антисемитскую выходку во время просмотра фильма, в котором были приведены данные о числе жертв Холокоста. Об этом сообщил Der Spiegel.

При показе документальной киноленты «Ванзейская конференция» некоторые учащиеся стали аплодировать, когда услышали фразу о том, что гитлеровская Германия уничтожила около шести миллионов евреев.

После инцидента министр культуры федеральной земли Гессен Армин Шварц заявил, что подобным действиям не должно быть места в школах и среди учащихся, а директор училища принес извинения еврейской общине города.

Ранее стало известно, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Вальдемар, служил офицером в вермахте и был ярым нацистом.

Германия Студенты Холокост
22 февраля 2024, 02:12
Российского хакера под никами flint и flint24 объявили в розыск в США
Freepik
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Правоохранительные органы в США объявили в розыск российского хакера Алексея Строганова, его обвинили в киберпреступлениях. Об этом сообщили на сайте Секретной службы Штатов.

Строганова знают под никами flint и flint24. По тем же преступлениям, что в США, его обвиняют и на родине. В июне прошлого года на него и других 25 фигурантов завели уголовное дело, которое поступило на рассмотрение в 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

Американская сторона обвинила Строганова в сговоре «с целью взлома компьютерных сетей» физических лиц и компаний, а также хищения данных банковских карт. В публикации отметили, что подозреваемый был вовлечен в незаконную деятельность с мая 2008 года по июль 2017 года.

В России хакера обвинили в неправомерном обороте средств платежей и участии в организованном преступном сообществе.

Ранее стало известно, что российские хакеры атаковали сайт крупнейшего провайдера в Польше и это нарушило связь Североатлантического альянса с Украиной. Скорость в сети польского провайдера Play снизилась до 0,3 мегабита в секунду.

США Суд Россия Хакеры
22 февраля 2024, 01:52
Американский ветеран заявил, что нацисты не должны были дожить до старости без наказания
Freepik
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Нацистские преступники, такие как проживающий в Канаде пособник СС Ярослав Хунка, не должны были дожить до преклонных лет без положенного им наказания за свои поступки. Об этом заявил 98-летний американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в беседе с РИА «Новости».

«На данный момент уже слишком поздно для правосудия. Сейчас этим людям далеко за 90 лет, и они ни за что не должны были дожить до этого возраста без надлежащего наказания. Однако они это сделали», - заявил собеседник агентства.

Так он прокомментировал шум вокруг появления Хунки на публике в парламенте Канады. Бывший военный отметил, что преступники несут ответственность за содеянное в любом возрасте, однако после стольких лет трудно собрать необходимое количество доказательств их деяний.

В сентябре 2022 года на заседание канадского парламента пригласили 98-летнего Хунку, которого чествовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Украины Владимир Зеленский и многочисленные депутаты. Мужчину назвали борцом за независимость Украины в период ВОВ.

США Ветераны Канада Военные
22 февраля 2024, 00:43
Эквадор еще раз подтвердил, что не намерен поставлять российскую технику в США
Global Look Press
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Минобороны Эквадора еще раз подтвердило, что страна не намерена поставлять российскую технику в США. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

Власти России и Эквадора сотрудничают, чтобы преодолеть возникшие в последнее время недоразумения, отметил дипломат.

«Проводятся контакты по линии фитосанитарных служб. Посольство России работает с Минобороны [Эквадора], в котором подтвердили отсутствие намерения направлять в США российскую технику», - заявил Спринчан.

Ранее посол уже информировал, что власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники в Штаты. Страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне, сообщили эквадорские власти.

США Международные отношения Россия Эквадор
22 февраля 2024, 00:34
Протестующие фермеры во Франции завалили навозом городские улицы
Global Look Press
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Французские фермеры продолжают акции протеста. В преддверии Салона сельского хозяйства, который открывается в Париже 24 февраля, они вывалили навоз на улицах разных городов страны. Подробности сообщила радиостанция Franceinfo.

Участники акции блокировали множество автодорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции, а также трассу А62 между Тулузой и Бордо.

В департаменте Верхняя Гаронна на подъездах к торговым центрам фермеры вывалили навоз. В профсоюзе фермеров пригрозили, что ужесточат акции, если власти их не услышат.

От действий протестующих пострадало здание страховой компании в городе По, его облили навозом. В коммуне Сен-Брие площадь перед префектурой аграрии покрыли толстым слоем отходов. В Па-де-Кале на улицу вылили навозную жижу.

Российский политолог Евгений Михайлов считает, что ситуацию с протестами фермеров в Евросоюзе не решить, если не пойти им навстречу. В противном случае акции продолжатся, из-за чего сельскохозяйственное производство может прекратить свое существование.

Париж Сельское хозяйство Протесты Евросоюз Франция Фермеры

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