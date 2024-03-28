28 марта 2024, 04:48

Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в Crocus City Hall — Шольц

РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.

«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», - заявил он.

Он также добавил, что политика американского правительства заключается в том, что предупреждать другие страны, когда они получают подобную информацию.

Ранее «360» собрал информацию о террористах , напавших на посетителей в Crocus City Hall, а также об их пособниках. Исполнители теракта - граждане Таджикистана. Среди новых фигурантов дела - их соотечественник со своим братом, имеющие российское гражданство, а также уроженец Киргизии, у которого также имеется паспорт РФ.

Кроме того, глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что одного из участников группы в Telegram, где вербовали радикалов, совершивших теракт в Crocus City Hall, выдворят из России. За нарушение миграционного ему также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.

Германия Терроризм Россия Олаф Шольц Москва Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 03:34
Во Франции похвалили украинцев за теракт в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Французская журналистка Анн Нива прокомментировала теракт в подмосковном Crocus City Hall, восхитившись «мастерством» Украины в организации массового убийства мирных людей. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.

«Но все же следует сказать, что если это шаг со стороны украинцев, то это абсолютно мастерский ход!» - заявила она.

Нива также напомнила о том, что ранее Украина взяла на себя ответственность за убийство дочери российского философа Александра Дугина летом 2022 года. Помимо этого, ее впечатлило и то, что теракт в Красногорске «по числу жертв наиболее кровавый за 20 лет».

Также журналистка отметила, что российские власти жестко настроены по отношению к террористам, не проявляя к ним никакой терпимости.

Ранее жительница Липецка в социальных сетях объяснила свое циничное заявление о нападении террористов на Crocus City Hall, сделанное во время онлайн-стрима, тем, что она якобы на тот момент находилась в нетрезвом состоянии.

Терроризм Журналистика Европа Франция Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 03:26
США выдали России обвиняемого в истязании дочери
РИА «Новости»
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США выдали России мужчину, которого обвинили в жестоком обращении со своей дочерью в 2019 году. Его доставили в Москву, сообщила пресс-служба МВД РФ.

«В результате успешных оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставили Алексея Смирнова, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании дочери», - указали в сообщении.

США Дети Россия Москва
27 марта 2024, 22:38
В Латвии объявили российского дипломата персоной нон грата
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата, решив выдворить его из страны. Об этом сообщили на сайте республиканского дипведомства.

«Министр иностранных дел Латвийской Республики Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из дипломатов посольства РФ персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», - сказано в заявлении.

В латвийском МИД объяснили свое решение якобы неким «недопустимым и провокационным публичным выступлением» со стороны российского дипломата. Сегодня, 27 марта, временного поверенного в делах Олега Зыкова вызвали в дипведомство прибалтийской страны, чтобы выразить ему протест.

В российском МИД обещали ответить на решение латвийских властей.

Ранее россиян предупредили о рисках при поездках за границу , советуя при их планировании тщательно все взвесить и навести справки о пребывании в той или иной стране. Это связано с тем, что в более чем в 100 странах существует риск ареста по запросу США, а в странах Евросоюза ограничили ввоз личных вещей и машин, пояснили в МИД РФ.

Дипломатия Латвия Россия МИД РФ
27 марта 2024, 21:32
Samsung решил порвать с «Миром». В чем причина?
РИА «Новости»
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Samsung Pay перестанет поддерживать российские карты «Мир» с 3 апреля. Вполне вероятно, что компания не хотела этого делать, но на нее истерично давили. Такое мнение в колонке для Telegram-канала «360» высказал блогер, автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Все-таки прекрасно, что наши враги продолжают жить в своем, удивительном выдуманном мире. Вот, к примеру, некое издание, вероятно, принадлежащее кому-то из кодлы белых российских наци-либералов пишет об отключении Samsung Pay так: «Большинство россиян бедны, поэтому пользуются Android-смартфонами. Выбранный метод нанесения вреда простым гражданам в виде отключения удобного способа оплаты Samsung Pay, как ожидается, спровоцирует массовые антивоенные протесты в России, считают политики в США и Великобритании».

Мне вот интересно, а сколько народу в России пользуется этой платежной системой, учитывая, что и на Западе она является далеко не самой популярной даже у обладателей гаджетов компании Samsung? Что-то мне подсказывает, что не очень много.

К тому же идет уже третий год санкций, и в России есть свои и очень неплохие альтернативы, которые точно ни кем отключены не будут. Да и тезис о «массовой бедности россиян» тоже очень сомнителен и больше похож на информацию из какого-то аналитического доклада Волкова*, Михаил Борисыча**, или той же «Иоланды», продолжающих разводить своих западных кураторов на бабло.

Компания потеряет часть прибыли, да и смартфоны Samsung, которые в России и так не выдерживают конкуренции с китайскими производителями, станут еще менее популярны.

Samsung и так уже потеряла позиции на российском рынке, но с легкой руки «российских оппозиционеров», дающих своим кураторам «умные советы» насчет того, как раскачать ситуацию в стране, компания может вообще потерять российский рынок, пусть он и не является для нее официальным сейчас.

А свято место точно пустовать не будет. Кто-то даже очень обрадуется росту продаж. И единственное, что можно точно гарантировать, так это то, что никаких массовых протестов «бедных россиян» точно не будет. В своем большинстве они даже и не заметят новую ужасную санкцию.

И Волковым* с Ходорковским** придется придумывать для своих хозяев какой-нибудь новый бред, чтобы выколотить еще немного деньжат на сладкую безбедную жизнь, к которой они так привыкли.

*Леонид Волков - признан иноагентом в России.

** Михаил Ходорковский - признан иноагентом в России.

Далее - его прямая речь.

Samsung Россия Запад

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