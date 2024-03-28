«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», - заявил он.

Он также добавил, что политика американского правительства заключается в том, что предупреждать другие страны, когда они получают подобную информацию.

Ранее «360» собрал информацию о террористах , напавших на посетителей в Crocus City Hall, а также об их пособниках. Исполнители теракта - граждане Таджикистана. Среди новых фигурантов дела - их соотечественник со своим братом, имеющие российское гражданство, а также уроженец Киргизии, у которого также имеется паспорт РФ.

Кроме того, глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что одного из участников группы в Telegram, где вербовали радикалов, совершивших теракт в Crocus City Hall, выдворят из России. За нарушение миграционного ему также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.